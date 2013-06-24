Nelson Mandela 'ağır hasta'

Aybaşından bu yana hastanede tutulan 94 yaşındaki Eski Güney Afrika lideri Nelson Mandela'nın durumunun ağırlaştığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, Mandela'nın doktorlarının 'durumunu düzeltmek için mümkün olan her şeyi yaptığını' söyledi ve 'İyi ellerde' dedi.

Güney Afrika'nın ilk siyah lideri Mandela, aybaşında akciğer enfeksiyonu teşhisiyle son altı ayda üçüncü kez hastaneye kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Zuma, dün akşam saatlerinde Mandela'yı, başkent Pretoria'da yattığı hastanede ziyaret ettiğini ve kendisine Mandela'nın durumunun son 24 saatte kötüleştiğinin söylendiğini aktardı.

Zuma ayrıca halktan Mandela ve doktorları için dua edilmesi çağrısında bulundu.

Mandela'nın son günlerdeki sağlık durumuyla ilgili fazla bir bilgi yok. Mandela'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yayımlayan Zuma 13 Haziran'da eski cumhurbaşkanının durumunun düzelmekle birlikte, ciddiyetini koruduğunu söylemişti.

Torunu Ndaba Mandela'da dedesinin iyileştiğini ve kısa sürede eve dönmesini umduğunu belirtmişti.

1994-1999 yılları arasında Güney Afrika'nın ilk siyah cumhurbaşkanı olarak görev yapan Mandela, ırk ayrımına karşı mücadelenin lideri kabul ediliyor.

Mandela son iki yıl içinde, dört kez hastaneye kaldırılmıştı.

Apartheid rejimi sırasında 27 yıl hapiste kalan Mandela, 1980'lerde Robben adasında tutukluyken vereme yakalanmıştı.

Eski cumhurbaşkanının hapiste taş ocağında çalıştırılırken ciğerlerinde kalıcı hasar oluştuğu söyleniyor.

Mandela uzun dönem tutuklu kalmasına karşın, eski düşmanlarını bağışlamış ve siyahlar ile beyazlar arasında barış çağrısında bulunmuştu.

Nelson Mandela aynı zamanda 1993 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi.

BBCTürkçe