Fırtına Vadisi'nde protesto; üzerinde 'SİT' yazan tabutu dereye attılar

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, 1997 yılında alınan SİT kararının hayatlarını olumsuz yönde etkilediği söyleyen vatandaşlar üzerinde ‘SİT’ yazan bir tabutu dereye attılar.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki Fırtına Vadisi'nde 'Doğal SİT' alanı özelliğinin yerleşim alanlarından kaldırılması için eylem yapıldı. 'SİT mevtası' yazılı tabutu omuzlarda gezdiren eylemciler, ardından Fırtına Deresi'ne attı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Ardeşen İlçesi Fırtına Vadisi girişinde toplanan yaklaşık 150 kişi, 'SİT, vatandaş el ele, yerleşim alanlarımızdan SİT'e güle güle' yazılı pankart ile, 'Çevre bekçi ile değil sevgi ile korunur' ve 'SİT köyümden git' yazılı dövizler açtı.

SİT nedeniyle arazilerinde ev yapamamaktan yakınan, yapanların ise mahkemelerde yargılandıklarını dile getiren eylemcilerden bazıları, bir kamyonetin kasasında getirilen ve üzerinde 'SİT mevtası' yazılı tabut ile imam cübbesi giyen bir kişi eşliğinde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Nebahat Balcı, yerleşim alanlarındaki SİT özelliğinin yaşamlarını zorlaştırdığını dile getirerek şunları söyledi: "Yerli halk olarak yerleşim alanlarından SİT özelliğinin kaldırılmasını istiyoruz. Birileri bizim adımıza bir yerlere mesaj veriyor. Bu mesajı verenler yılın 12 ayında, yağmurunda, çamurunda, sevincinde ve üzüntüsünde Çamlıhemşin'in ve doğanın yanında değil. Buna rağmen sanki bütün vadi adına mesaj vermeye çalıştılar. Ama halk olarak biz buradayız. Bizler tatil için bu vadiyi kullanmıyoruz, hayatımızın her anını burada geçiriyoruz. Doğanın gerçek sahipleri olarak yaşam alanlarımızı daraltan yerleşim alanlarındaki SİT özelliğinin kaldırılmasını istiyoruz."

SİT kanununa muhalefetten 50 kişi cezaevine girmişti

Zamanla sit kararına rağmen ev ve işyerlerinde değişiklik yapanlar, yeni yapılanmaya gidenler ve mezar yeri kazanlar hakkında sit kanununa muhalefetten yasal işlem başlatılmış, yüzlerce kişi hakkında davalar açılmıştı. Sit kanuna muhalefetten 50 kişi de cezaevine girmişti.