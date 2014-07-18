Fırtına Vadisi’nde ‘geri dönüşüm ve çöp’ temalı festival

GOLA Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği tarafından düzenlenen Yeşil Yayla Kültür, Sanat ve Çevre Festivali bu sene 9’uncu kez Doğu Karadeniz’de düzenlenecek. Bu yıl “Geri dönüşüm ve çöp” temasını işleyecek olan festival, işlediği temalarla bölgenin yerel değerlerini tanıtmayı amaçlıyor. Festivalde daha önce sırasıyla; Eko-Kültürel Turizme Giriş, Kırsal Mimari, Dereler, Taşlar, Şifalı Bitkiler, İnekler, Geleneksel Meyveler, Arılar ve Geleneksel Arıcılık temaları işlenmişti.

Üç gün boyunca Fırtına Deresi kenarında konuşlanacak olan festivalde; Denizhan Özer kuratörlüğünde açık hava sergisinden, raftinge, eski çoraplardan çanta yapım atölyesine, geleneksel yemek atölyesinden, Laz kültüründe geri dönüşüm ritüelleri ve Çamlıhemşin’deki tarihi konaklar gezisine kadar birçok etkinlik yer alacak. Festivalde bir Fatih Akın filmi olan “Cennetteki Çöplük”ün gösterimi de yapılacak.

9. Yeşil Yayla konser sahnesi bu sene; Birol Topaloğlu, İrlandalı Grup D Minors ve Emre Pehlivanlar’ı ağırlayacak. GOLA Laz Halk Şarkıları Çocuk Korosu, Şafak Velioğlu yönetiminde “Geri Dönüşüm ve Ritim Atölyesi”, yine her yıl devam eden etkinliklerden olan “Karadeniz Kadın Sahnesi” genç kadın müzisyenlerle birlikte olacak. BGST’li dans sanatçıları Levent Soy ve Ömer Ongun; verecekleri “Dans Atölyesi” de festivaldeki etkinliklerden sadece birkaçı.

Festival bu sene 15-16-17 Ağustos 2014 tarihlerinde Rize’nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi kenarı ve Fırtına Vadisi boyunca yöre halkı ve katılımcılarıyla buluşmayı bekliyor.