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Yaşam
Deutsche Welle

Fırtına Dünya'ya yaklaşıyor

Güneşte meydana gelen şiddetli patlama sonucu ortaya çıkan fırtına Dünya’ya doğru ilerliyor. Bilim insanları olası etkileri konusunda uyarıda bulundu.

11 Eylül 2014 20:35


Güneş'te meydana gelen patlama sonucu Dünya'ya hızla ilerleyen fırtınanın, enerji hatları, uydu ve radyo vericilerinde sorunlara yol açabileceği bildirildi.

Colorado'daki Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden Tom Berger, Dünya'nın bu tarzda şiddetli bir fırtınaya maruz kalmasının üzerinden çok zaman geçtiğini kaydetti.

Berger, “Güneşte devasa bir manyetik patlama söz konusu. Tam olarak bizi hedef aldığı için de Dünya'nın manyetik alanını bozabilecek yüksek enerjili manyetik plazma bulutlarının en azından bir kaçına maruz kalacağız ve bu geçici enerji kesintisi sorularına yol açabilir” dedi.

Fırtınanın Dünya'ya cuma günü ulaşacağı tahmin ediliyor ve Dünya'nın kuzeyinde yaşayan insanların patlamanın etkilerini görebileceği kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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