First class'ta ayrımcılık; sadece siyah yolculara bilet soruldu

İngiltere'de özel demiryolu şirketi Virgin Trains East Coast, first class'ta servis yapan bir garsonun sadece siyah yolculara bilet sorması nedeniyle Kraliyet nişanı ve dört Olimpiyat madalyası sahibi jimnastikçi Louis Smith'den özür diledi.

Smith, Perşembe akşamı Peterborough kentinden Londra'ya dönüşünde yaşadığı olayı Twitter mesajlarıyla duyurdu. Twitter'da 255 bin takipçisi olan Smith'e göre çay ve kahve servisi yapan garson sadece kendisinden ve yanında oturan başka bir siyah yolcudan biletlerini göstermelerini istedi.

Well this train journey certainly got a lot more interesting and political!!! The man serving tea and coffee is working his way down the 1st CLASS carriage when he serves the man next to me randomly asks for his ticket to prove he’s in 1st class then he serves the lady behind 1/2