Firmino'nun sözleşmesinde dikkat çeken detay

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldızı Roberto Firmino'nun sözleşmesindeki 96 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin Arsenal'e kapalı olduğu ortaya çıktı.

Daily Mirror'un haberine göre; bu duruma gerekçe olarak Arsenal’in 2013 yazında Luis Suarez'in serbest kalma maddesini çok ilginç bir şekilde tetiklemesini gösterdi.

Suarez'e 41 milyon 1 sterlinlik teklif

Londra ekibi 41 milyon Sterlin’lik sözleşme fesih bedelinin üzerine 1 Sterlin ekleyerek, Suarez'i kadrosuna katmaya çalışmıştı. Ancak Uruguaylı golcü Arsenal'e gitmeyi reddetmişti.