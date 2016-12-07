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Spor

Firmino'nun sözleşmesinde dikkat çeken detay

Arsenal'in Luis Suarez'e yaptığı teklif, Firmino'nun sözleşmesini de etkiledi

07 Aralık 2016 17:32

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldızı Roberto Firmino'nun sözleşmesindeki 96 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin Arsenal'e kapalı olduğu ortaya çıktı.

Daily Mirror'un haberine göre; bu duruma gerekçe olarak Arsenal’in 2013 yazında Luis Suarez'in serbest kalma maddesini çok ilginç bir şekilde tetiklemesini gösterdi.

 

Suarez'e 41 milyon 1 sterlinlik teklif

 

Londra ekibi 41 milyon Sterlin’lik sözleşme fesih bedelinin üzerine 1 Sterlin ekleyerek, Suarez'i kadrosuna katmaya çalışmıştı. Ancak Uruguaylı golcü Arsenal'e gitmeyi reddetmişti.

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