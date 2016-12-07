Mesut Özil ve Alexis Sanchez Arsenal'i sırtlıyor

İngiltere Premier Lig'de 12 yıllık şampiyonluk özlemini gidermek isteyen Arsenal, Mesut Özil ve Alexis Sanchez'e güveniyor.

Ligde forma giydiği son 24 maçta 24 gole katkı sağlayan 27 yaşındaki Sanchez ile ulaştığı asist ve gol istatistikleriyle kariyerinin en parlak dönemini geçiren Mesut Özil arasındaki uyum, Londra ekibini bu sezon Avrupa ve lig maratonunda adım adım hedeflerine götürüyor.

Premier Lig'in 14 haftalık bölümünde Liverpool dışında kimseye yenilmeyen Arsenal, derbi maçta Chelsea'yi 3-0 yenerken, Tottenham Hotspur ve Manchester United deplasmanından beraberlikle ayrılarak zirve yarışını en az puan kaybıyla sürdürdü.

Mesut Özil'in kariyerinin en parlak günleri

İspanya'nın Real Madrid takımından 42 milyon sterline transfer edilen 28 yaşındaki Mesut Özil, 96 lig maçında 19 gol ve 35 asistlik performansıyla Fransız teknik direktör Arsene Wenger'in vazgeçilmez futbolcuları arasında yer aldı.

Geçen sezon üst üste yedi maçta asist yaparak Premier Lig tarihinde rekor kıran, sezon sonunda 19 asistte kalarak Arsenal efsanesi Thierry Henry'nin 20 asistlik rekorunu kırmayı kıl payı kaçıran Türk asıllı Alman futbolcu, Arsenal formasıyla 28 kez rakip fileleri havalandırdı ve kariyer rekoru kırdı.

Sanchez'den 24 maçta 24 gol

Premier Lig'de çıktığı son 24 maçta ürettiği skorla ya da verdiği asistle 24 gole katkı sağlayan Şilili yıldız Alexis Sanchez de takım arkadaşı Mesut Özil gibi kariyerinin en başarılı dönemini yaşıyor.

Sanchez, Barcelona'da forma giydiği üç sezonda tüm kulvarlarda 141 maçta 47 gol atarken, Arsenal'de son üç sezondur 113 maça çıktı ve 55 gol kaydetti.

İlk sezonunda 25, ikinci sezonunda 17 gol atan Sanchez, bu sezon geride alan 14 haftada gösterdiği 13 gollük performansla Fransız teknik adamın ve Arsenal taraftarlarının yüzünü güldürüyor.

Sanchez atıyor, Arsenal kazanıyor

Puan cetvelinde lider Chelsea'yi 3 puan geriden takip eden Arsenal, 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Watford, Hull City, Chelsea, Sunderland ve Bournemouth maçlarında takımı adına skor üreten Sanchez, geçen hafta 5-1 kazandıkları West Ham United derbisinde de 3 gol atarak "hat-trick" yapmıştı.

Arsenal tarihinen en golcü 10. futbolcusu

Arsenal formasıyla ligde 40 gol atan Sanchez, kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcuları arasında 10. sırada yer alıyor.

Thierry Henry'nin 175 golle ilk sırada yer aldığı listede, Fransız futbolcuyu 104 golle Ian Wright, 96 golle de Robin van Persie izliyor.