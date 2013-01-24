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Bilim / Teknoloji

Firefox akıllı telefon üretecek

Firefox'un yaratıcısı Mozilla şimdi de akıllı telefonlar ve tabletler için mobil işletim sistemlerinde rekabete dahil olmaya hazırlanıyor

24 Ocak 2013 15:46

Özellikle yazılım geliştiriciler için tasarlanan, Firefox OS işletim sistemli ilk akıllı telefon Geeksphone önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor.
 
GQ'da yer alan habere göre, internet tarayıcısı Firefox'un yaratıcısı Mozilla şimdi de akıllı telefonlar ve tabletler için mobil işletim sistemlerinde rekabete dahil olmaya hazırlanıyor.

Özellikle yazılım geliştiriciler için tasarlanan Firefox OS işletim sistemli Geeksphone'un deneme kopyaları yazılımcılara dağıtılmaya başlandı.

3.5 inçlik dokunmatik HVGA ekran, 1GHz Snapdragon S1 işlemci, 512 MB bellek, 4 GB veri alanı, WiFi bağlantı ve 3 megapiksellik bir kamerayla donatılmış Geeksphone bir performans canavarı sayılmasa da temel mobil ihtiyaçları karşılayacak düzeyde.

Fiyat bilgisi henüz açıklanmayan telefonun önümüzdeki ay piyasaya çıkması öngörülüyor.

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