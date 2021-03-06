Fırat Tanış'ın tiyatrolar için yaptığı "salon" çağrısına Zeydan Karalar'dan yanıt: Ücretsiz tahsis ederiz

Tiyatro sanatçısı Fırat Tanış, CHP yönetimindeki belediyelere çağrı yaptı. Tanış, "Bünyesinde mevcut her il ve ilçedeki kültür merkezleri ve çok amaçlı salonların, özel tiyatrolara 1/5 fiyatına ya da ücretsiz tahsis edilmesi mevcut duruma ilaç olacaktır. Bu şekilde sadece İstanbul’daki değil, CHP'ye bağlı diğer il ve ilçelerdeki yerel etkinlikler de rahat nefes alacaktır kuşkusuz" dedi.

Tanış'ın çağrısına, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan yanıt geldi.

Karalar, "Adana Büyükşehir Belediyesi olarak tiyatro salonumuzu özel tiyatrolara ücretsiz tahsis edebiliriz. Bu bereketli topraklar çok değerli sanatçılar yetiştirdi. Yenilerine vesile olursa bundan büyük onur duyarız. Yaşasın tiyatro, yaşasın sanat!" ifadesini kullandı.