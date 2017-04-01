Fırat Kalkanı, Rusya'nın baskıları sonucunda mı bitirildi? Bu akşam Tele1'de tartışılacak

Fırat Kalkanı Harekâtı tamamlandı. Başarılı mı oldu başarısız mı? Neleri değiştirdi? Bitmesinin nedeni Rusya’nın baskıları mıydı? Rusya’dan Fırat Kalkanı yorumları... Suriye’de şimdi ne olacak? Astana Süreci’ne dönülecek mi? İran’la dost mu olacağız, düşman mı?

Bu ve diğer birçok konu, basın özetleri, haberler ve bu arada “İstanbullu Rusların yaşamından bir kesit”, Tele1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programında.

Programa Türkiye uzmanı Rus araştırmacı ve köşe yazarı İvan Starodubtsev, Birgün Gazetesi köşe yazarı İbrahim Varlı ve Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Svetlana Özgür canlı yayında konuk olarak katılacak.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın dajha önce yayımlanmış bölümlerini şu adresten izlemek mümkün:

http://tele1.com.tr/category/dunyanin-oteki-yuzu/

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.