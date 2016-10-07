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Fırat Kalkanı 45. gününde; ÖSO, IŞİD'in elindeki Dabık'a 3 kilometre mesafede

Harekâtın IŞİD'den aldığı alan yaklaşık bin kilometre kareyi buldu

07 Ekim 2016 19:04

TSK destekli ÖSO güçlerinin, Fırat Kalkanı harekâtının 45. gününde Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık bin kilometre karelik güvenlik koridoru oluşturduğu beriltildi. IŞİD'in Kuzey Suriye’de en güçlü olduğu Bab kentinden önce harekatın hedefinde Soran ve Dabık bölgeleri var. Cerablus tarafında 24 kilometre derinliği olan güvenlik koridoru, batıda 20 kilometreye ulaştı. TSK ve ÖSO güçleri, Dabık beldesine 3, Soran'a 6 kilometre uzaklıktalar.

TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon hava kuvvetlerince Halep’in kuzeyinde  24 Ağustos’ta başlatılan Fırat Kalkanı harekâtı, 45. gününü dolduruyor. Hürriyet'te yer alan habere göre harekâtın IŞİD'den aldığı alan yaklaşık bin kilometre kareyi buldu.

Dün Halep'in Ahtarin ilçesini ele geçiren birlikler, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki noktadan Suriye içinde güneye doğru yaklaşık 20 kilometre derinliğe ulaştı.

Dabık'a 3 kilometre uzaktalar

TSK ve ÖSO güçleri, Dabık beldesine 3, Soran'a 6 kilometre uzaklıktalar.

IŞİD'in bir yayın organına adını veren Dabık beldesi, örgüt için sembolik öneme sahip. Örgüt, Dabık'ta "Müslüman olmadığına inandığı güçler"le yapacağı savaşla "kıyamet"in başlayacağına inanıyor.

Soran ve Bab'a yığınak yapıyorlar

Buna karşın, IŞİD'in askeri yığınağını bu belde yerine Soran ve Bab ilçesine yaptığı gözleniyor.

Diğer taraftan Fırat Kalkanı harekâtı doğu yönünde Cerablus ilçesinde şimdilik 24 kilometre derinlikte. TSK ve ÖSO unsurlarının konuşlandığı Fırat Nehri'nin batı kolu Sacu Çayı'nın güneyinde, Münbiç ilçesini kontrol eden PYD bulunuyor. Örgüt, ilçedeki varlığını, "Suriye Demokratik Güçleri" adı altında gizlemeye çalışıyor.

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