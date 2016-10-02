TSK: Suriye'de 960 kilometrekarelik alanda denetim sağlandı

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 40’ıncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, 4 köyün daha kontrolünü ele geçirdi. Harekatın başından itibaren 111 köyde kontrolü ele geçiren ÖSO güçleri, Cerablus-Azez hattında 960 kilometrekarelik alanda denetimi sağlamış oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, başta IŞİD olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidin bertaraf edilerek sınır güvenliğinin artırılması vekoalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos’ta başlatılan Fırat KalkanıHarekatı’nın 40’ıncı gününe girdiği belirtildi.

Bu sabah saatlerinde Azez-Rai arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan 3 özel görev kuvvet grubunun kara ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai’nin güneyindeki Uvayşiyah, Tall Atiyah, Cubban ve El Eyyübiyah köylerinin kontrolünü sağladığı belirtilen bilgilendirmede, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğu 8’inin de yaralandığı kaydedildi.

Muhalif unsurlarca harekatın başlangıcından bu yana 111 meskun mahalde yaklaşık 960 kilometrekarede kontrol sağlandığı vurgulanan TSK bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 79 DEAŞ Terör Örgütü hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 202 adet Fırtına, 55 adet Çok Namlulu Roket Atar ve 24 adet Tank atışı yapılmış, yapılan atışlar sonucunda çok sayıda DEAŞ teröristlerine ait silah mevzileri, küçük silahlı gruplar, 3 silah yüklü pikap tipi araç, 4 Katyuşa tahkimli mevzii, 9 çadır tipi barınma alanı, iki karargah binası imha edilmiştir. Hedefler tam isabetle imha edilmiştir.

"5 DEAŞ'lı vuruldu"...

Bugüne kadar toplam 1657 hedefe, 6319 Fırtına, çok namlulu roketatar ve havan atışı yapılmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Türkmen Barı, Aktarin, Ghaytun ve Kuaybah’da bulunan 7 hedefe 8 bomba atılmış, 4 DEAŞ Terör Örgütü unsuru etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ Terör Örgütü tarafından komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanıldığı keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 7 bina imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından, Güzel Mezra (3) ve Suran bölgelerinde tespit edilen DEAŞ Terör Örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 4 hava harekatı sonucunda 5 DEAŞ Terör Örgütü unsuru etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ Terör Örgütü unsurlarınca kullanıldığı keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 bina ve 1 motosiklet imha edilmiştir. DEAŞ Terör Örgütü’nden temizlenen bölgelerde harekatın başından bugüne kadar muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 28 mayın ve 993 El Yapımı Patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında 1 adet Bayraktar ve 1 adet Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."