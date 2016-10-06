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Suriye sınırındaki çadır kentte ÖSO'ya bombalı saldırı; en az 20 ölü!

AA: Saldırıyı IŞİD üstlendi

Harita

06 Ekim 2016 13:19

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme çadır kentinde Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) nöbet değişimi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. AA'nın geçtiği habere göre, en az 20 kişi hayatını kaybederken, saldırıyı IŞİD üstlendi.

Görgü tanıkları, saldırıyı yerleşke içerisinde ÖSO'nun nöbet noktasına sokulan bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombaları patlatarak yaptığını anlattı.

Atme, Türkiye sınırına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ve Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin karşısında.

 

 

Ağustos ayında yine Atme mülteci kampının girişinde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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Suriye sınırıçadır kentbombalı saldırıÖSO

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