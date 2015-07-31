Fırat Çakıroğlu'nun son anları kamerada

Ege Üniversitesi yerleşkesinde Şubat ayında iki grup arasında yaşanan ve üniversitesinin öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği kavga anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, güvenlik kamerası görüntülerinde, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde, 2 grup arasında bir süre karşılıklı taş atıldığı görülüyor. Görüntülerde, bir grup öğrenci, Edebiyat Fakültesi önündeki kafeye doğru ellerinde sopalarla koşarken, diğer grupta yer alan öğrencilerin kaçtığı, bir kısmının ise kafeye girdiği yer alıyor.

Ellerinde, taş, sopa, bıçak ve satır bulunan öğrencilerin kavgası, Edebiyat Fakültesi önünde bulunan kafe yanındaki güvenlik kamerası kayıtlarına göre saat 16.45’te başladı.



Yaklaşık 3 dakika süren karşılıklı taş atmadan sonra sol görüşlü öğrenciler kaçmaya başladı. Bu sırada elinde sopa olduğu tahmin edilen Nurullah S.’nin kafenin içine girdiği belirlendi. Nurullah S.’nin ardından kısa süre sonra ise aynı kafeye Fırat Yılmaz Çakıroğlu girdi. Çakıroğlu’nun elinde de sopa olabileceği tahmin edilen bir cisim olduğu belirlendi.

30 saniye sonra

Nurullah S.’nin ardından kafeye giren Çakıroğlu, tam 30 saniye sonra dışarıya çıktı ve kafenin önünde bulunan bir sandalyeye oturdu. Bacaklarının kanadığı ve acı çektiği görülen Çakıroğlu’nun yardımına önce arkadaşları koştu.



Bıçak darbesiyle atar damarı kesilen ve aşırı kan kaybettiği belirlenen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun kanamasını durdurmak için bir öğrencinin montunu çıkardığı ve kanamanın olduğu yere bastırdığı görüldü.

Olay



Ege Üniversitesinde, öğrenciler arasında 20 Şubat Cuma günü çıkan kavgada 8 kişi yaralanmış, yaralılardan Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmişti. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4?üncü sınıf öğrencisi Nurullah S. tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.