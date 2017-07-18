Fırat Çakıroğlu davasında karar çıktı

İzmir'de, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, Edebiyat Fakültesi yanında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanık Nurullah Semo, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ayrıca 'örgüt üyesi olmak' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın karar duruşması görüldü. Yapılan duruşmaya, hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, annesi Özlem Erdem, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, eski MHP İzmir Milletvekili Aslan Savaşan ile tarafların avukatı, tutuklu sanık Nurullah Semo katıldı. Sanık avukatları, savcının geçen duruşmada verdiği ek mütalaaya savunma yaptı.

Duruşmada gerginlik

Tutuklu sanık Nurullah Semo ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek mağdur olduğunu iddia etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin protesto hakkı için okulda bulunduğunu ifade edip sopa taşıma ve taş kırmanın sanıkların kendilerini savunmak için olduğunu ileri sürdü. Sanık avukatlarının ülkücü hareketin geçmişi hakkında beyanlarda bulunmak istemeleri üzerine duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Gerginliğin yatışmasından sonra mahkeme başkanı sanık avukatlarını uyardı. Saat 10.00'da başlayan, öğle arası verilen duruşmada mahkeme başkanı karar için bir saat ara verdi.

Aranın ardından mahkeme başkanı tutuklu sanık Nurullah S.'ye "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl, "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

İzmir'de ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından tutuklu sanık Nurullah Semo'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet kararına sevinen Fırat Çakıroğlu'nun anne ve babası, "Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine kesinlikle güvenimiz sonsuzdu. Nitekim bunun gerçek olduğunu bugün gördük. Oğlum geri gelmeyecek bunu biliyoruz, ama en azından huzur içinde yatacak" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından açılan davada, tutuklu sanık Nurullah Semo'ya "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl, kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Kararın ardından mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Fırat Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Mahir Çakıroğlu, sonucun Türkiye Cumhuriyeti adaletini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

“O katilin gözlerine bugüne inandığım için bakabildim”

Gözyaşlarını tutamayan anne Özlem Erdem, kararın Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, “İki seneden beri sabırla, sükutla bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine kesinlikle güvenimiz sonsuzdu. Nitekim bunun gerçek olduğunu bugün gördük. Oğlum geri gelmeyecek bunu biliyoruz, ama en azından huzur içinde yatacak. ‘Düzeni değiştireceğim’ demişti ya bana bunu şahadetiyle şimdi gerçekten değiştirdiğine inanıyorum. Bize destek veren vatandaşlarımıza, ülküdaşlarımıza, avukatlarımıza çok teşekkür ederim. Canı gönülden bizim için ellerinden gelen her şeyi yaptılar, ki bu sonuca vardık. Ağırlaştırılmış müebbet diye dua ediyorduk, çok şükür. Hep bugünü bekledik. Huzurluyum. Oğlum çünkü huzur içerisinde olacak. Dört gözle bekliyordum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum, gençlerimize teşekkür ederim. O Nurullah Semo adlı kişinin bakabildiysem gözlerine, bu sonucu beklediğim ve inandığım için bakabildim” diye konuştu.

“Hepsini öldürsen bir Fırat etmez”

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ise çıkan sonuçtan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

“Bu davayı içtenlikle takip eden Türkiye ve dünyadaki bütün insanlara minnettarız. Hepsinden Allah razı olsun, hiçbir zaman Fırat’ı bırakmadılar. Bu soysuz PKK uşaklarıdır, hepsini öldürsen bir Fırat etmez. Biz bunu biliyoruz ama Allah hepsinin cezasını verecek ama bu Türk milleti hiçbir zaman bölünmeyecek, bölemeyecekler. Fırat artık rahat yatacak. Askerimiz polisimiz inşallah hep beraber bunların üstesinden geleceğiz. Fırat’ın ölümünde kimin parmağı varsa, kimin eli varsa hiçbirine ben hakkımı helal etmiyorum. Onlar kendilerini zaten bilirler. Bu konulara fazla girmek istemiyorum, ülkenin durumu belli ama buradan bu mesajı da vermek istiyorum.”

“Fıratlar üniversitelerde korunmasız bırakılmasın”

Ailelere ve okul yönetimlerine de mesaj veren baba Çakroğlu,“Tekrar Fıratlar öldürülmesin, Fıratlar üniversiteler gibi teslim ettiğimiz yerlerde korunmasız bırakılmasın. Aileler de çocuklarına sahip çıksınlar. Hatta üniversite yöneticileri okula kayıt yapılan çocukların nereden geldiğini bir araştırsın. Adam PKK’nın uşağı, geliyor okula kayıt yapıyor ve sadece burada terörizm yapıyor. Fırat’ı hiçbir zaman unutmayacağız. Sadece biz değil torunlarımızın torunlarına kadar Fırat yeni bir çağ açtı. Ben buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.