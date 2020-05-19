Firari sanık Adil Öksüz'ün kayınpederi Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ve 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde kritik bir rol üstlendiği öne sürülen firari sanık Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, Sakarya'da Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öksüz’ün Akyazı'da yaşayan kayınpederi Cevat Yıldırım, 2 hafta önce rahatsızlandı. Götürüldüğü hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldırım, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktor olan Cevat Yıldırım dün gece hayatını kaybetti.

Adil Öksüz’ün firar etmeden önce evine geldiği ve 34 SIR 49 plakalı otomobilini garajında bıraktığı belirtilen kayınpeder Yıldırım, tutuksuz yargılandığı FETÖ davasında, damadının Fetullah Gülen’in talebesi olduğunu ve nereye gittiğini bilmediğini iddia etti. Ailesinin FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını öne süren Cevat Yıldırım, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava halen, itiraz üzerine gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nde bulunuyor. (DHA)