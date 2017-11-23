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Yaşam

Finlandiya'da cırcır böcekli ekmek satışı başlıyor

Ülkede böceklerin gıda ürünü olarak satışına 1 Kasım'dan itibaren izin verilmişti

23 Kasım 2017 21:50

Finlandiya'da yarın büyük kentlerdeki marketlerde 'cırcır böcekli ekmek' satışa sunulacak.

Finlandiya'nın en büyük gıda şirketlerinden Fazer grubunun unlu mamuller bölümü yöneticisi Markus Hellstrom, bir somun ekmeğin içinde çiftlikte yetiştirilen 70 kadar cırcır böceği olacağını söyledi. Böceklerin ekmeğin ağırlığının yüzde 3'ünü oluşturacağı belirtildi.

Sputnik’in aktardığı habere göre Hellstrom, "Finlandiyalılar yeni şeyleri denemeyi seviyor" derken, Fazer'in yaptığı bir ankete göre Finlandiyalılar ekmekte önce 'lezzet ve tazelik' arıyor.

"Leziz ve besleyici"

Fazer'ın inovasyon bölümü başkanı Juhani Sibakov ise İskandinav ülkelerinde yapılan bir ankete göre 'Böceklere en çok Finlerin olumlu yaklaştığının' ortaya çıktığını belirtti.

"Lezzeti artırmak için çıtır hamur kullandık" diyen Sibakov, elde ettikleri sonucun 'leziz ve besleyici' olduğunu belirtti.

Yetkili, 'Fazer Sirkkaleipa' adlı ekmeğin iyi bir protein kaynağı olduğunu ve içindeki böcekler nedeniyle iyi yağ asitleri, kalsiyum, demir ve B12 vitamini içerdiğini aktardı.

 

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