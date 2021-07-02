Finlandiya, ülkedeki yeni vakaların yüzde 40'tan fazlasının Rusya'dan dönen futbolseverlerle bağlantılı olduğunu açıkladı

T24 Dış Haberler

Finlandiya, ülkedeki yeni Koronavirüs vakalarından yüzde 40'ının Rusya'daki Euro 2020 maçlarına gidip ülkelerine dönenlerle bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

İskandinav ülkesinde St. Petersburg'daki ilk maçın oynandığı tarihten kısa süre sonra günlük vaka sayıları 55'e kadar düşmüştü. 1 Temmuz itibariyle bu sayı 355'e yükseldi.

Finladiya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Covid-19 vakalarındaki son zıplama yüksek oranda Rusya'dan dönen futbol taraftarları sebebiyle yaşandı" denildi.

Enstitüye göre 21-27 Temmuz arasındaki vakaların yüzde 40'tan fazlası, Euro 2020 maçları için St. Petersburg'a giden Finlerle bağlantılı.

Açıklanan rakamlara göre Rusya'ya giden 4 bin 500 Fin taraftarın 386'sının döüşte yaptırdığı test pozitif çıktı. Bu kişilerin Finlandiya'da da en az 50 kişiye hastalığı bulaştırdığı tespit edildi.