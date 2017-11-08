Fındık ve bademdeki 'aflatoksin tehlikesi' için uyarı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - İNSAN sağlığı için tehlikeli bir toksin olan, fındık ve bademde de görülen aflatoksin maddesi ile ilgili üreticilerin dikkatli olması gerektiği açıklandı. Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Faruk Ünyeli, aflatoksinin bilinen en kanserojen maddelerden birisi olduğunu, karaciğer kanserine neden olmasının yanı sıra bağışıklık sistemini zayıflattığını, hormonal dengeyi bozduğunu, kısırlık ve sakatlıklara yol açtığını hatırlatırken \"Aflatoksinler özellikle badem ve fındık gibi sert kabuklu yiyeceklerde bulunmakta. Fındık ise en riskli ürünler arasında\" dedi.

Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Faruk Ünyeli, aflatoksin maddesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünyeli, aflatoksinin fındıkta görülebileceğini ve uzun vadede ölümlere de neden olabileceğini hatırlatırken şöyle dedi:

\"Aflatoksin; bilinen en kanserojen maddelerinden birisidir. Karaciğer kanserine neden olmasının yanı sıra bağışıklık sistemini zayıflatır, hormonal dengeyi bozar. Kısırlık ve sakat ölümlere neden olur. Aflatoksinler özellikle Antep fıstığı, yer fıstığı, badem ve fındık gibi sert kabuklu ile kurutulmuş meyvelerde, buğday, arpa, pirinç, mısır, kırmızıbiber ve baharatlarda bulunur. Bölgemizde bulunan fındık en riskli ürünler arasındadır.\"

DOĞAL KÜFLER NEDEN OLUYOR

Aflatoksine doğada ki küflerin neden olduğunu söyleyen Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Ünyeli, \"Aflatoksine eden olan küfler doğada her yerde bulunabilir. Küf gelişimi bahçe de başlamakta, hasat ve yetersiz veya uygun olmayan kurutma koşullarında gelişebilmekte, depolama ve taşıma sırasında da bulaşma miktarı büyüyebilmektedir\" diye konuştu.

\'ANALİZ EDİLMEDEN İHRACAT YAPILAMAZ\'

Türk fındıklarında aflatoksin madde olduğu iddiaları ile ilgili açıklama yapan Özel Gıda Kontrol laboratuvarı Genel Müdürü Ahmet Aliyazıcı, gerekli analizler yapılmadan ihracat yapılamayacağını hatırlattı. Aliyazıcı şöyle konuştu:

\"Samsun; fındık ihracat oranının fazla olduğu bir noktadır. Akredite bir laboratuvar olarak geçen yıl 328 adet fındık numunesinde aflatoksin analizi yaptık ve Türk fındığının Avrupa’ya güvenle gönderilmesini sağlamış olduk. Geçmiş yıllarda Avrupa’da Türk fındıklarının aflatoksinli olduğunu iddia etti. İhracatı gerçekleşecek ürünler akredite laboratuvarımızda yapılan analizler sonucunda Avrupa’ya gönderiyor. Biz gerek ihracat gerek özel istek numunelerinde yaptığımız analizlerde Türk fındığında risk teşkil edecek aflatoksin miktarı saptamadık.\"

ÜRETİCİYE UYARILAR

Fındık üreticisi ve satıcısını aflatoksin maddesine oluşumunu engelleyecek uyarılarda bulunan Genel Müdür Ahmet Aliyazıcı şunları söyledi:

\"Satıcı ya da üreticinin aflatoksin oluşumunu engellemesi için fındığı hasat olgunluğuna geldikten sonra toplamalıdır. Yere dökülen fındık bekletilmeden toplanmalı, patozlanan fındık da hemen harmana serilmelidir. Fındıklar 3-4 saatte bir karıştırılarak kuruması sağlanmalıdır. Fındık serilirken en fazla 10 santim yüksekliğinde olmalıdır. Fındık çuvalları hava alabilen çuvallarda depolanmalı ve zemin ile temas ettirilmemelidir. Çuvallar arasına da hava akışı sağlayacak kadar mesafe bırakılmalıdır.\"



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