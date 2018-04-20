Financial Times'ın cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylediği CHP'li isim kim?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı erken seçim çağrısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılık bulması ve tarihin 24 Haziran olarak belirlenmesiyle birlikte gözler adaylığını hali hazırda açıklayan ve açıklaması mümkün olan isimlere çevrildi.

Ana muhalefet partisi CHP’de Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Didem Engin şimdiden adaylıklarını duyururken; CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Siz aday olmayacaksanız ben olayım" diyeceği iddia edildi. Kulislerde, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in isimleri de aday olabilecekler arasında konuşuluyor. Cumhurbaşkanı aday adayları arasına eklenen son isim ise Financial Times gazetesinden geldi.

Financial Times’ta bugün yayınlanan Laura Pitel imzalı haberde, eski Bakan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’dan ‘deneyimli CHP’li siyasetçi ve olası cumhurbaşkanı haberi’ diye bahsedildi. Pitel imzalı haberde görüşlerine yer verilen Karayalçın, "Ne yaparsak yapalım hiçbir şey değişmeyeceği, çünkü seçimlerin adil olmadığı fikrini yaymak istemiyorum. Çünkü o zaman insanlar oy vermezler. Bu tehlikeli” ifadelerini kullandı. Karayalçın, “Temsilcilerimiz her sandıkta olacak. İnsanları endişelenmemeleri gerektiğine ikna etmeye çalışıyorum” diye ekledi.

"Muhtarlıktan Cumhurbaşkanlığı’na her türlü görevi üstlenmeye hazırım"

Karayalçın, erken seçim kararının alınması öncesinde Politikyol sitesinden Serkan Üstün'e verdiği söyleşide cumhurbaşkanlığı seçimleri için isminin öne çıkması durumunda ne yapacağına dair bir soruya, “Benim çok net bir tanımım oldu yıllardır: Muhtarlıktan Cumhurbaşkanlığı’na her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğumu yıllar önce söylemiştim. Bugün de geçerli” cevabını vermişti.