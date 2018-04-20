Muharrem İnce: Partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrasında ''Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?'' sorusuna ''Partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm'' yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kabul etti. İnce ile Kılıçdaroğlu görüşmesi 15:00'te gerçekleşti.

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan İnce, "İnsanlarımızın yüreğine su serpmeye ihtiyacımız var. Referandumda yarattığımız dayanışma ruhuna ihtiyacımız var. Bunu birlikte başaracağız. Bu korku yağma düzeninden hep birlikte kurtulacağız. 16 yıldır TBMM'de milletvekili olarak görev yapan arkadaşınız olarak genel başkanımıza önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi ilettik. Dertleştik ve gidiyorum. CHP Genel Başkanının doğal cumhurbaşkanı olması gerektiğini iletmiştim yine ilettim" diye konuştu.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

Sayın genel başkan düşündüğü adaylarla ilgili anket çalışması yaptırdığını kaydettiler. (Aday olacak mısınız?) Ben partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm. Partimizin yetkili organları ne kadar verirse ona saygı gösteririm.''