CHP'de belirsizlik sürüyor; cumhurbaşkanlığı için 3 kişi aday adaylığını açıkladı!

3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran 2018'e çekilmesi, muhalefet kanadında tartışmalara neden oldu. Henüz cumhurbaşkanı adayı belli olmayan CHP'de iki isim aday adaylığını açıkladı. Bunlara ek olarak CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Siz aday olmayacaksanız ben aday olayım" diyeceği iddia edildi.

Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

"Milletimize verdiğimiz taahhüde uygun şekilde 2019 Kasım seçimine kadar dişimizi sıkmaktan yana olduk. Ancak gerek sınır ötesi operasyonlar, gerek bölgemizde yaşanan tarihî önemdeki hadiseler belirsizlikleri aşmayı zorunlu hâle getirmiştir" diyen Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) da bir an önce hazırlıklara başlayacağını bildirmişti.

Söz konusu erken seçim açıklamasının ardından gözler, İyi Parti'ye çevrilmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime katılmalarında herhangi bir engel olmadığını, 10 Haziran'dan sonra yapılacak her seçime katılabildiklerini duyurmuştu. Akşener, ayrıca 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını yinelemişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, partisinin cumhurbaşkanı adayının gelecek salı günü belli olacağını açıklamıştı. Ancak bugün (20 Nisan 2018) CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, cumhurbaşkanlığına aday adayı olduklarını duyurdu.

İlk aday adayı Öztürk Yılmaz

İlk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

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Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Kenardan aday olmaz, tavşan aday olmaz, kimseden korkum yok, adayım" diye konuştu.

Didem Engin'den e-posta ile adaylık açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağını e-posta yoluyla duyurdu.

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Engin açıklamasında, "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım" dedi.

İnce de aday mı?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin bugün saat 15.00'te parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine tek bir öneri ile gideceği öne sürüldü. Bunun İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı olduğu iddia edildi.

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İnce görüşme sonrası şu açıklamaları yaptı:

"İnsanlarımızın yüreğine su serpmeye ihtiyacımız var. Referandumda yarattığımız dayanışma ruhuna ihtiyacımız var. Bunu birlikte başaracağız. Bu korku yağma düzeninden hep birlikte kurtulacağız. 16 yıldır TBMM'de milletvekili olarak görev yapan arkadaşınız olarak genel başkanımıza önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi ilettik. Dertleştik ve gidiyorum. CHP Genel Başkanının doğal cumhurbaşkanı olması gerektiğini iletmiştim yine ilettim.

Sayın genel başkan düşündüğü adaylarla ilgili anket çalışması yaptırdığını kaydettiler. (Aday olacak mısınız?) Ben partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm. Partimizin yetkili organları ne kadar verirse ona saygı gösteririm.''