Financial Times: Türkiye'de piyasalar toparlanıyor

Financial Times için İstanbul'dan yazan Daniel Dombey, "Liranın rekor düşüşünden sonra Türk piyasaları toparlanıyor" başlıklı haberinde Türkiye'de başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından rekor seviyede düşen liranın ve piyasaların toparlanmaya başladığını yazdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Geçen Cuma günü dolar karşısında 2,17 seviyesine gerileyen liranın 2,12 seviyesine yükseldiğini ve Borsa İstanbul endeksinin de %6,5 oranında yükseldiğini belirten haber şöyle devam ediyor:

"Borsa İstanbul endeksine ve güçlenen liraya işaret eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda 'Felaket tellalları için kötü bir gün' dedi. Şimşek liranın değerindeki değişikliklerin Türkiye'nin büyük kamu açığını kapamasına yardımcı olabileceğini, ve ekonomik yavaşlamanın da geçici olacağını söylüyordu. Ama uzmanlar, ekonomik sekmeye rağmen Türkiye'nin siyasi risklerinin devam ettiği yönünde uyarıda bulunup merkez bankasının liranın değerini arttırmak için döviz satmak zorunda kaldığına işaret ediyor.

İstanbul'da bulunan BGC Partners'dan Özgür Altuğ, merkez bankasının 24 Aralık tarihinden bu yana 2,4 milyar dolar satmak zorunda kaldığına; buna ek olarak da dün 600 milyon doların satıldığına ve bugün 600 milyon dolar daha satılacağına dikkat çekiyor. Kendisi bankanın net rezervinin 38,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu tahmin ediyor. Bu, diğer yükselen piyasalara oranla oldukça düşük. Altuğ '2014'te her şey yeni yıldaki siyasi risk primine ve yabancılar Türkiye'ye bakışına bağlı olacak.' diyor.

Erste Securities'den Nilüfer Sezgin de geçen hafta yerli kişilerin panik içinde döviz satmasından dolayı şimdi bir sekme görülmesinin doğal olduğunu belirtiyor. Kendisi ayrıca "Görünümde bir değişiklik yok. İnsanlar hâlâ son günlerdeki gelişmelerden endişeli." diyor.

Ama iç talebe bağlı bir ekonominin yolsuzluk skandalından; ve ülkenin 164 milyar dolarlık kısa dönem döviz borcunun liranın değer kaybetmesinden nasıl etkileneceği hâlâ kesin değil."