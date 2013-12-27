Borsada kayıp yüzde 7'yi aştı, dolar günü 2,15'ten kapadı

Geçen hafta başlatılan yolsuzluk operasyonun ardından hafta başından bu yana yüzde 7 gerileyen endeks, siyasi gelişmelere bağlı olarak düşmeye devam etti. BIST 100 Endeksi XU100 ilk seansta 61 bin 150 puana inerek yılın en düşük güniçi seviyesini görmüş oldu. Haftanın son işlem gününe 2,1180 liradan başlayan dolar, açılıştan sonra 2,1765 liraya kadar çıkarak yeni en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar daha sonra 2,15 seviyesine geriledi.

Bu seviye aynı zamanda borsanın Temmuz 2012'den bu yana gördüğü en düşük seviye. Endeks ilk seansı yüzde 3,9 kayıpla 62 bin 54 puandan tamamlamıştı.

Satış baskısının ikinci seansta da sürdüğü endeks kayıplarını yüzde 5 seviyesinin üzerine taşıdı. Düşük noktadan gelen alımlarla kayıplarının bir kısmını geri alan borsa günü yüzde 1 kayıpla 63 bin 885 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi XU100 ise yüzde 0,67 değer kaybetti.

Bir haftada yüzde 10 eridi

Endeksteki haftalık kayıp yüzde 10'a yaklaştı.

'Borsa denge bulamıyor'

Gedik Yatırım Yurtiçi Satış Müdürü Eral Karayazıcı, "Siyasi çalkantının haber akışını öngörmek mümkün değil. Borsa düşüşle birlikte fiyatların iskontolu olduğu bir sürece girdik. Ancak denge bulamıyor" dedi.

BIST 100 endeksi dün yüzde 2,33 düşüşle 64 bin 555 puandan kapandı. Endeks bu yıl en düşük 63 bin 887 puanı görmüştü. Endeks hafta başından bu yana yüzde 7,2 geriledi. Karayazıcı, siyasi gelişmeler nedeniyle endeksin yılın dip seviyesini görebileceğini belirterek, "İkinci dibe uygun bir resim var" demişti.

Euro 3 lirayı geçti

Euro/TL de 3 lira sınırını geçerek 3,0035 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.

Sepette yeni rekor

Sepet bazında TL (yüzde 50 dolar, yüzde 50 Euro) ise 2,5862 ile tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

'Merkez kurda kontrolü kaybetmedi'

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası müdürü, "Likidite çok kötü, tüm işlemler döviz alım tarafında. Siyasi belirsizlik ve TCMB'nin agresif olmayan tutumu kurdaki yükselişteki ana neden. TCMB'nin kurda kontrolü kaybettiğini kesinlikle düşünmüyorum ama ya kuru gözden çıkarıyorlar ya da daha agresif olmalılar" dedi.

Pazartesi 600 Milyon dolarlık döviz satacak

TCMB daha önce 30 Aralık için açıkladığı 450 milyon dolar olan döviz satım ihalesindeki en düşük tutarı 600 milyon dolara revize etti. Bankacılar bu revizyonun endişeleri gidermeye yetmeyeceği algısının kurdaki yükselişte rol oynadığını da söylediler.