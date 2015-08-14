Financial Times: Türkiye siyasi belirsizlikte erken seçime gidiyor

Financial Times, koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmamasıyla ilgili haberinde, Türkiye’nin siyasi belirsizlik ortamında Kasım’da erken seçime hazırlandığını belirtiyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre yazıda özetle şöyle deniyor:

“Açıklamanın ardından Türk lirası dolar karşısında rekor düzeyde düştü, ardından biraz toparlandı. Kağıt üzerinde partilerin koalisyon konusunda bir uzlaşı sağlayabilmek için 23 Ağustos’a kadar zamanları var. Ancak uzmanlar, uzlaşma kapılarının kapandığını söylüyor. MHP ve HDP, AKP liderliğindeki bir koalisyonda yer almayacakları mesajını vermişti.”

Merkezi Londra’da bulunan Teneo Intelligence’tan Wolfango Piccoli, ‘Koalisyonun kurulması artık zor. MHP’nin dışarıdan destek vereceği geçici bir azınlık hükümeti hala mümkündü ama sonbaharda bir seçime doğru gidiyoruz’ diyor. Piccolo, AKP’nin halk desteği seçimde aldığı yüzde 41’in çok az üzerinde olduğuna işaret eden anketlere atıf yaparak ‘Erken seçim tercihi büyük bir kumar. Sonucun geçen seferden farklı olup olmayacağını bilmek zor’ diyor.

"Alman Marshall Fonu Ankara Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, PKK’yla güvenlik güçlerinin haftalardır çatıştığı bir dönemde siyasi belirsizliğin Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu son şey olduğunu söylüyor, “Türkiye’de daimi bir hükümet kuruluncaya kadar PKK tehdidi devam edecek. Şiddeti kontrol altına almak için bir uzlaşmaya ihtiyacınız var ve seçim sürecinde böyle bir uzlaşma mümkün değil” diye konuşuyor."