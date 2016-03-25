Financial Times: Türkiye, Avrupa'nın güvenlik zaaflarını ortaya koydu

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Brüksel saldırılarını düzenleyen kişilerden birisinin Türkiye tarafından sınır dışı edilerek Belçikalı ve Hollandalı yetkililere bildirilmesine karşın Brüksel'de yaşananların önlenememesinin Avrupa'daki güvenlik ve istihbarat zaafiyetini ortaya koyduğunu yazıyor:

Financial Times, Brüksel saldırılarını düzenleyenlerden birisinin Türkiye'den sınır dışı edilerek Belçikalı ve Hollandalı yetkililere bildirilmesine karşın Brüksel'de yaşananların önlenememesinin Avrupa'daki güvenlik zaafiyetini ortaya koyduğunu yazıyor.

"Brüksel saldırılarının ardından Türkiye'nin Hollanda ve Belçika'yı hedef alan açıklamalarının ardından Belçika'da iki bakan istifasını sundu.

"Adalet Bakanı Koen Geens ve İçişleri Bakanı Jens Jambon, 31 kişinin ölümüne, 300 kişinin de yaralanmasına yol açan terör hücresine karşı tedbir alamadıkları için görevi bırakacaklarını açıkladı.

"Türkiye'nin 'Saldırgan hankkında uyarmıştık' açıklamasının tartışıldığı bakanlar kurulu toplantısında Başbakan Charles Michel her iki bakanının istifasını da reddetti.

"İki tür hata"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brahim el Barkaoui hakkında hem Belçika'yı hem de Hollanda'yı geçen yıl uyardıklarını söylüyor.

"Türkiye Brahim el Bakraoui'yi Temmuz 2015'te sınır dışı ederek Hollanda'ya gönderdiğini, durumla ilgili olarak hem Hollanda'ya hem de Belçika'ya bilgileri aktardığını söylüyordu.

"Türkiye'den bir yetkili 'Klasik bir vakaydı ve yapmamız gereken her şeyi yaptık' diyor. Yetkili Ankara'nın sorumluluklarını yerine getirdiğini, sorunun Avrupa'daki güvenlik zaafiyeti olduğuna işaret ediyor.

"Le Soir gazetesine konuşan Belçikalı İçişleri Bakanı Jambon da hataların yapıldığını kabul ederek "İki tür hata yapıldı. İlki Adalet Bakanlığı düzeyinde, ikincisi ise Türkiye'yle temasları yürüten büro düzeyinde" diyordu.

"Ancak Hollanda hükümeti Ankara'nın istihbaratı doğru kanallardan paylaşmadığını, bu yüzden de Brahim el Bakraoui hakkındaki bilgilerin doğru kişilerin eline ulaşmadığını söyledi.

"Sınır dışı ediyoruz, geri geliyorlar"

"Türk yetkili ise Bakraoui'nin sınır dışı edilmesi sürecini şöyle anlatıyor: Türkiye'de geçirdiği altıncı gününde Gaziantep'te gözaltına alınan Bakraoui'nin Suriye'ye gitmeye çalıştığından şüpheleniliyordu. AB vatandaşı olduğu için sınır dışı edilirken gideceği ülkeyi seçme hakkı bulunan Bakraoui, Hollanda'yı tercih etti.

"Yetkili şöyle devam ediyor: 'Sınır dışı ettiğimiz kişilerin ülkeye giriş yasağı konsa dahi geri döndüklerini gördük. Örnekleri var. Çünkü Avrupa'da sahte pasaportlar bulabiliyorlar. Bu radikalleşmiş kişilerin kendi ülkelerinde tutulmalarını istiyoruz. Böylece Türkiye de kendi sorunlarına odaklanabilir.'

"Türk yetkili ayrıca Brahim el Bakraoui'nin kardeşi olan ve yine Brüksel'de Maalbeek metro istasyonunda üzerindeki bomba düzeneğini patlatan Khalid'in de Kasım ayında Türkiye'ye geldiğini söyledi. Khalid 10 gün boyunca Türkiye'de takip edilmiş, ardından da ülkeden ayrılmış. Ancak yetkilinin açıklamalarında sınır dışı edilip edilmediğine dair bir bilgi yok.

"Belçikalı savcılar, Khalid el Bakraoui hakkında Aralık ayında uluslararası yakalama emri çıklarıldığını belirtiyor.

"Uluslararası yakalama kararı vardı"

"Bakraoui kardeşlerin ikisi de daha önce işledikleri suçlar nedeniyle hüküm giymiş kişilerdi ve Belçika polisi tarafından biliniyorlardı.

"Ülkenin Başbakanı Charles Michel, saldırıları aydınlatma sözü verdi ve 'Kurbanlara ve ailelerine bazı yanıtlar vermemiz gerek. Hiçbir şey gizli saklı kalamaz' dedi.

"Türkiye'nin açıklamaları Hollanda hükümeti üzerinde de baskı yaratmış durumda. Göçmen karşıtı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders, Türkiye'nin açıklamalarının teyit edilmesi durumunda Başbakan Mark Rutte'nin istifa etmesi gerektiğinisöylemişti."