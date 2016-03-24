Hollanda muhalefeti: Erdoğan haklıysa başbakan istifa etmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Brüksel saldırganlarından birinin geçen yıl Türkiye'den sınır dışı edildiğini ve saldırganın isteği ile Hollanda'ya gönderildiğini açıklaması, Lahey yönetimini zor durumda bıraktı. Hollanda'da hükümete en sert tepki ise Türkiye ve İslam karşıtı politikalarıyla bilinen ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders'den geldi. Wilders, "Eğer bu doğruysa o zaman Rutte istifa etmeli" dedi.

Hollanda'da muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın "sıkıntılı" olduğunu belirtiyor, hükümet tarafından bilgilendirilmek istiyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre rakiplerine ciddi fark atan ve şu anda Hollanda'da en büyük parti olan PVV'nin lideri, Erdoğan'ın dünkü açıklamasına tepkisini Twitter üzerinden gösterdi.

Als dit waar is dan is het exit Rutte. #aftreden https://t.co/gctZpd57xC — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 23 Mart 2016

Erdoğan'ın açıklamasının yer aldığı haberi paylaşan Wilders, "Eğer bu doğruysa o zaman Rutte istifa etmeli" görüşünü dile getirdi.