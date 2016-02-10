Financial Times: Suudi Arabistan ve Türkiye, Suriye'ye askeri müdahaleyi tartışıyor

Financial Times, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin, Suriye'de bir askeri müdahale gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini belirtti.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, haberde, Suudi Arabistan'ın, Suriye'de muhaliflere destek için, ülkenin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturma hedefiyle, Türkiye'nin de içinde yer aldığı ülkelerle, bu alana kara gücü göndermeyi tartıştığı belirtiliyor.

FT'nin bugün yayımlanan haberi, dört ayrı muhabir ismi ve İstanbul, Beyrut, Dubai ile Washington mahreçleriyle yazılmış.

FT'nin haberinde özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Suudi Arabistan, Suriye'de, çöküş riskindeki isyanı hayatta tutmaya çalışmak amacıyla, bir güvenli bölge için, Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölgesel müttefikleriyle, bu ülkeye kara birlikleri gönderme planlarını tartışıyor.

"Suudilerin planlarını bilen iki kişi Financial Times'a, üst düzey Körfez ülkeleri yetkililerinin, Suriye içindeki savaşçılar koalisyonunun başına geçmek için bu ülkeye kara birlikleri gönderilmesi seçeneklerini tartışmak amacıyla, Riyad'daki toplantıda Türk yetkililerle bir araya geldiğini söyledi.

"Suudi yetkililer önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni bir plan oluşturmayı hedefliyor. Yemen'deki Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Tuğgeneral Ahmed Asiri, Pazartesi günü, Suudi Arabistan'ın Suriye'de geniş bir uluslararası kara gücüne katılmak istediğini söyledi.

"Planlar hakkında bilgisi olan kişilerden biri Financial Times'a, 'Henüz orada değiliz ama çok yakınız' dedi. Bu kişi isminin gizli tutulmasını istedi.

"Planlara, Riyad Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed Bin Selam öncülük ediyor gibi görünüyor.

"Bir Suudi yetkili, '(askeri müdahaleyle ilgili) henüz tek bir plan yok, koalisyon henüz karar vermedi' dedi."

Financial Times, Türkiye'nin, ABD'nin YPG'ye desteğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını ve Suriye'de müdahale için kendi nedenleri olduğunu yazıyor.

"Türk yetkili: İddialar temelsiz"

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkilisiyle Türkiye'nin kara operasyonu için hazırlandığı iddialarını reddetmiş.

FT, Başbakanlık yetkilisinin gazeteye şu açıklamayı yaptığını aktarıyor:

"Çok büyük sayıdaki askeri birliklerle ilgili bütün bu haberler temelsizdir. Evet, Suudilerle ve tüm ortaklarımızla ılımlı muhalefeti nasıl destekleyeceğimiz üzerine konuşuyoruz. IŞİD'le savaşan koalisyonun ortağı olan Türkiye'nin çok sayıda ülkeyle diyalog ve işbirliği vardır."

Gazete, olası bir askeri müdahale için mevki ve detayların tartışılmakta olduğunu, birçok seçenekte ABD'nin hava desteğinin yer aldığını ancak bunun gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini yazıyor.

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FT ayrıca böylesi bir müdahalenin savaşın boyutunun etkileyici bir şekilde genişlemesi riskini taşıdığını da belirtiyor.

Suudi ve Türk güçlerinin, Suriye'nin kuzeydoğusundan müdahaleye girişmeleri durumunda, Rusya'nın da, YPG'nin de etkin olduğu alanlara gireceklerini yazıyor gazete.

FT'ye göre en olası seçenek ise bu ülkelerin, hâlihazırda IŞİD'in elinde bulunan, Suriye'nin doğusunda isyancılar için bir üs kurmaya çalışması.

Haberin sonunda Türkiye'nin, sınırına yığılan Suriyeli mültecileri işaret ederek, Batı ülkelerinden Suriye'nin içinde bir güvenli bölge kurulmasını isteyebileceği, bu olmazsa Batı'yı, bu mültecilerin akın akın Avrupa'ya gitmelerine izin vermekle tehdit edebileceği yazıyor.