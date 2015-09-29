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Politika

Financial Times: Obama ve Putin anlaşamadı

Dünya medyasında gündem Obama ve Putin'in Birleşmiş Milletler düellosu...

29 Eylül 2015 10:54

Financial Times'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye stratejisinde anlaşamadığı başlığa taşınıyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre gazete, rejimin geleceği konusunda tarafların ayrıştığını belirtiyor.

Tarafların BM Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmaların retoriği, soğuk savaştan bu yana görülmemiş derecede iğneleyici olarak tanımlanıyor.

Obama'nın Esad'dan "Masum çocukların üzerine varil bombası atan bir zorba" olarak bahsederken; Putin ise Batı'nın "meşru Suriye hükümeti" ile çalışması ve onu "terörizm"den koruması ifadelerini kullanıyor.

Gazete BM'de geri plandaki diplomatların Suriye'de siyasi bir çözüm için müzakerelerin başlatılması için çabaladığını yazıyor. ABD'nin uygulanabilir bir çözümde Esad'ın yeri olmadığına inandığı belirtilirken, Rusya'nın ise IŞİD'i öncelikli gördüğü ve örgütle savaşta Esad'ın vazgeçilmez olduğu düşüncesi hatırlatılıyor.

Guardian gazetesinde Ed Pilkington'ın BM Genel Kurulu'yla ilgili bir analize yer veriliyor.

Obama ve Putin'in konuşmalarında doğrudan birbirlerine hitap etmediklerini belirten gazeteci, imalı sözleri ise "hançer"e benzetiyor.

Pilkington Obama'nın konuşmasında yalnızca Putin'i değil, Cumhuriyetçilerin adayı Donal Trump'ın da olduğunu belirtiyor.

 

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