Financial Times: IŞİD karşıtı müttefikler Türkiye'nin istikrarsızlaşmasından korkuyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Ankara'nın darbe girişimi sonrası içine kapanmış göründüğünü ve bu durumun Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyon ile muhaliflere zarar verdiğini yazdı.

Gazetenin iç sayfalarındaki haberin başlığı, "IŞİD karşıtı müttefikler, Türkiye'nin istikrarsızlaşmasının bedelinden korkuyor".

Haber, Financial Times'ın İstanbul'daki muhabiri Erika Solomon ile Washington'daki muhabiri Geoff Dyer'ın imzalarını taşıyor.

Financial Times muhabirleri önce Türkiye'deki darbe girişimi sırasında İncirlik Üssü'nün sadece birkaç saat kapalı kaldığını hatırlatmış okurlarına.

Daha sonra da Batılı ülkelerin savaş uçaklarının havalanamadığı sırada, IŞİD'in ABD destekli Kürt YPG (PYD'nin askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri) güçlerine bir dizi intihar saldırısı düzenlediğini eklemişler.

Haberde bu saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor. Adının açıklanmasını istemeyen, bölgenin güvenlik yetkililerinden biri Financial Times'a şu açıklamayı yapmış:

"YPG aslında hava gücünü kaybetti. Eğer bu saldırılar düzenli şekilde yapılsaydı, sonuç feci olabilirdi."

"Türkiye bugünlerde Suriye'de aktif değil"

Financial Times, Suriyeli muhaliflerin geçen hafta, Ankara'nın ülkelerinde yaşananlara tavrında bir değişiklik gözlemlediklerini söylediklerini de hatırlatıyor.

Esad rejiminin Halep'te kuşatmayı yoğunlaştırması karşısında zorlanan muhaliflere göre, Türkiye bugünlerde Suriye'de aktif değil.

Türkiye ile ABD arasında, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda yaşanan söz düellosuna dikkat çeken, adı ise açıklanmayan Suriyeli bir muhalif lider ise Financial Times'a şunları söylemiş:

"Eğer ABD ile Türkiye arasındaki bu mücadele artar ve durum daha da kötüleşirse, şu ana gördüklerimizden büyük bir kaos dönemine tanıklık edebiliriz."

Aynı Suriyeli lider, ABD ve Türkiye'nin, Suriye'de farklı gruplar üzerinden birbirlerine karşı adımlar atmasından çekindiğini de ekliyor.

Financial Times'ın dikkat çektiği nokta ise Türkiye'nin "Kürt rakiplerine özellikle de PKK'ya karşı" daha agresif bir yaklaşım benimsemesi halinde, IŞİD karşıtı koalisyon ile ilişkilerinin kötüleşebileceği.

Gazeteye konuşan, PKK'ya yakın Kürt analist Kamal Chomani'ye göre, msili güçleri dağlarda saklanmayan ve büyük oranda yarı özerk bir bölgede faaliyet gösteren YPG, Türkiye için çok daha kolay bir hedef olabilir.

Chomani, "YPG'yi hedef almak, Türkiye'de rakip kesimleri de birleştirebilir" demiş ve eklemiş:

"PKK bazı önlemler alıyor. Çünkü Erdoğan orduya YPG'ye saldırma emri verebilir. Bu durumda ordudaki ve toplumdaki milliyetçiler onu destekleyeceklerdir."

Financial Times'a konuşan Rusya'ya yakın bir diplomat da, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle izlediğini söylemiş.

Bu diplomata göre, Esad, Türkiye'deki istikrarsızlığın Ankara'yı, Suriye'deki sorunun çözümü yolunda bir anlaşmaya itip itmeyeceğini görmeye çalışıyor.

Adı açıklanmayan diplomat Financial Times'a şunları söylemiş:

"Ankara kendi iç işleriyle boğuşacak. Bölge ile pek de ilgilenemeyecek. Sanki bu durum beni mutlu etmiyor gibi davranmam zor."