Financial Times: Bebek yüzlü Kürt isyancılar tehdit oluşturuyor

Financial Times bugün sayfalarında, Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan çatışmalarla ilgili bir habere yer veriyor. Haber İstanbul'dan, Mehul Srivastava tarafından yazılmış.

Financial Times, son dönemde yaşanan çatışmalarda kentlerde yaşayan gençlerin ön planda olmasına dikkat çekiyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre haberde özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Şehir savaşında son bir haftadan az bir süre içinde 100'den fazla kişi öldü. Bu, on yıllardır süren Kürtlerle çatışma sürecinde en fazla tedirgin edici parlamalardan biri.

"Saldırının medyada yer almasını kontrol altında tutmaya çalışan Türk devleti, bebek yüzlü isyancılara yönelik kanlı, sert önlemlerin olası halkla ilişkiler kâbusuyla karşı karşıya."

"Barış umutları azalıyor"

FT, gençlerin çatışmalarda yer almasının barış umutlarını daha da azaltabileceğini belirtiyor.

Gazete, önceki dönemlerden farklı olarak çatışmaların dağlarda değil şehirlerde yaşandığını ve ön saflarda da gençlerin yer aldığını belirtiyor.

FT, bazı uzmanların görüşlerine de başvurmuş:

"İstanbul Politika Merkezi'nden uzman Fuat Keyman, 'Bu, tamamen yeni bir durum. Silahlı güçler ve militanlar arasındaki bu yeni, şehir içi, yerelleşmiş çatışma türü ve bunun (meseleyi) nereye götürdüğünün belirsizliği çok tehlikeli' diyor."

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FT, 1980'lerin ortalarından beri Türkiye'deki çatışmalardan yaklaşık 40 bin kişinin öldüğünü, ülke nüfusunun yaklaşık beşte birinin Kürtlerden oluştuğunu belirttikten sonra "Orta Doğu'daki, özellikle de Suriye'deki son dönemdeki kargaşanın da, Kürtlerin daha fazla hak talebi mücadelesini alevlendirdiğini" yazıyor.

Haberin sonunda Türk yetkililerin kiminle müzakere edeceğinin belirsiz olduğu da belirtiliyor ve özetle şu ifadeler kullanılıyor:

"Askeri operasyonlar Türk yetkililer tarafından müzakerelerden hemen önceki görev olarak tanımlansa da, Türk yetkililerin kiminle müzakere edeceğini umdukları git gide daha fazla belirsizleşiyor."

FT, yetkililerin müzakereleri daha önce tutuklu PKK lideri Abdullah Öcalan'la yürüttüğü, bu müzakereler sonucu oluşan 2,5 yılık zorlu ateşkes dönemininse sona erdiğini yazıyor ve ekliyor:

"Bugün, kendilerini Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi olarak adlandıran ve son iki yıl içinde büyüyen genç militanlarla savaş, şiddeti, Öcalan'ın 1999'da yakalandığı dönemden bu yana görülmemiş seviyelere getirdi."