Financial Times: AB-Türkiye mülteci anlaşması zorda

Financial Times, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle mültecilerle ilgili anlaşmaya varma konusunda zorlandığını yazıyor.

Gazete "Avrupa'ya mülteci akınına engel olmak için ortaya atılan önemli AB-Türkiye planı, Ankara AB'ye multimilyar Euroluk yardım paketi ve anlaşmanın diğer unsurları için bastırırken sürüncemede kaldı" diyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Financial Times bir aydan fazla süren müzakereler sonucu ortaya çıkan uzlaşmayı sonuçlandırmanın önündeki engellerin, üst düzey AB yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki "zorlu" toplantıda görüldüğünü belirtiyor.

Gazetenin açıklamalarına yer verdiği görüşmelere yakın kaynaklara göre Erdoğan, Avrupa Komisyonu ve Konseyi Başkanları Jean-Claude Juncker ile Donald Tusk'un Türkiye'deki göçmenlerin Avrupa'ya yolculuklarına devam etmekten vazgeçirilmeleri için alınacak ayrıntılı önlemler ve takvim konusunda yaptığı baskıya direndi.

Gazete bu önlemler arasında sınır denetiminin sıkılaştırılması ve Türkiye'deki iki milyon Suriyeli mülteciye çalışma hakkı verilmesi bulunduğunu da söylüyor.

Erdoğan'ın çıkışı

Üst düzey bir yetkiliye göre de Erdoğan'ın önce Avrupa'nın vaatlerini yerine getirmesini talep edince görüşmeler gerginleşti.

Financial Times Türkiye'nin taleplerini de 3 milyar Euroluk mali yardım, düzenli AB-Türkiye zirveleri yapılması ve duran katılım müzakerelerindeki bazı başlıkların açılması için açık bir siyasi yol haritası olarak sıralıyor.

Gazete, AB'nin mali yardımının bir yıl mı yoksa ikı yıl süreli mi olacağı konusunda da görüş ayrılıkları bulunduğunu söylüyor.

Financial Times, yine üst düzey bir Avrupalı yetkiliye dayandırarak Erdoğan'ın aynı zamanda eski Lüksemburg Başbakanı Juncker'in de katıldığı görüşmelerde Lüksemburg'tan "Bir Türk şehri büyüklüğünde bir ülke" diye bahsettiğini söylüyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frank Timmermans ve Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun dünkü görüşmelerinin potansiyel bir anlaşmayı kurtardığını söyleyen gazete, anlaşmanın aslında 29 Kasım'daki AB-Türkiye zirvesinde imzalanmasının planlandığını vurguluyor.

"Erdoğan anlaşmayı tehlikeye atabilir"

Timmermans-Sinirlioğlu görüşmelerinin durumu biraz istikrara kavuşturduğunu ifade eden Financial Times şöyle devam ediyor;

"Ancak diplomatlar Erdoğan'la yaşanan zorlukların imzayı tehlikeye atabileceğinden kaygılı. Bir Türk yetkili 'Zirve olsun diye zirve istemiyoruz. Ciddi olduklarını görmemiz gerek' dedi. Bir üst düzey Avrupalı diplomat da 'zorlu fikir teatisinden' bahsetti ve özellikle bazı ülkeler mülteci krizi nedeniyle umutsuzca yardım isterken ve çok fazla kozları yokken Türkiye'yle müzakere etmenin zorluğunu ortaya koyduğunu söyledi. Diplomat 'Bu durumdan bazı ülkelerin kabul edilemez bulacağı şekilde faydalanmaya çalışıyorlar' dedi."