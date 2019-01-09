Final sınavlarına hazırlanan öğrencilere 24 saat çay ve çorba ikramı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Üniversitesi Rektörlüğü, final sınavlarına girecek öğrencilerine sıcak ders çalışma ortamı sağlayarak 24 saat çay, kahve, çorba ve yiyecek ikram ediyor. Rektör Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar, \"Öğrencilerimizin başarısına, motivasyonuna bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize\" dedi.

Düzce Üniversitesi\'ne bağlı fakültelerde öğrenim gören öğrenciler ilk dönem sonu için final sınavlarına hazırlanmaya başladı. Evlerde ya da yurtlarda kalan öğrenciler yeteri kadar sağlıklı çalışma ortamı bulamadıkları için Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar\'dan kendileri için çalışma ortamı oluşturulması talebinde bulundu. Rektör Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilere yemekhanenin çalışma alanı olarak açılmasını, ayrıca öğrencilere çay, kahve, çorba ve yiyecek ikramında bulunulması yönünde talimat verdi. Yaklaşık 2 haftadır final sınavlarına çalışan öğrencilere ikramda bulunuluyor. Rektör Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar da zaman zaman öğrencileri ziyaret ederek, hem öğrencilere çorba ikramı yapıyor, hem de sorunlarını dinliyor.

\'MOTİVASYON SAĞLAYABİLİYORSAK NE MUTLU BİZE\'

Rektör Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerden gelen talepleri dinlediklerini ifade ederek, \"Bu bizim projedeki 3\'üncü yılımız. Özellikle sınav dönemlerinde bu tür ders çalışma alanlarını öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine 24 saat açık tutmaya başladık. Sıcak çay, çorba, kahve ve bu yıl meyve ekledik. Bazı akşamlarda da ufak ikramlarla onları heyecanlandırmaya çalışıyoruz. Bu hafta final sınavlarındaki 2\'nci hafta. Malum çok yoğun bir kar yağışı ile karşılaştık. Bu kısa zaman içerisinde öğrencilerimizin başarısına, motivasyonuna bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize\" dedi.

Rektör Çakar, zaman buldukça öğrencilerle bir araya geldiklerini dile getirerek, \"Mümkün olduğu kadar öğrencilerimizin arasında olmaya çalışıyorum. Onların arasında olmadıkça nelerle dertlenip, nelerle mutlu olduklarını bilmemiz mümkün değil. Beni burada gören öğrencimiz gelip meramını dile getiriyor. Bu dokunuşlar çok önemli, ben yer yer öğlen yemeklerini paylaşarak, bazı etkinliklerde birlikte olarak dertlerini çözmeye, mutluluklarını paylaşmaya, keyif aldıkları hususlarla da kendimi motive etmeye çalışıyorum\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Düzce Üniversitesi öğrencileri ikramlar ve oluşturulan ders ortamından oldukça memnun olduklarını ifade ederek, \"Gerçekten çok güzel bir uygulama, hepimiz çok memnunuz. Burada sabaha kadar ders çalışan arkadaşlar var. Gerçekten faydasını görüyoruz. Evde olduğumuz zaman ders çalışma ortamını yakalayamıyoruz. Burada daha iyi oluyor. Evde çay demlemeye dahi zamanımız olmuyor ancak burada hem ders çalışıyoruz, hem hazır içeceğimiz var. Rektörümüze sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz\" dedi.

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