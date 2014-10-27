!f'in ilk sürprizi 'Birdman'

“Amores perros/Paramparça Aşklar ve Köpekler”, “21 Grams/21 Gram”, “Babel/Babil” ve “Biutiful” filmlerinin yönetmeni Alejandro González Iñárritu’nun merakla beklenen yeni filmi “Birdman”, Türkiye ’de ilk kez 14. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde gösterilecek.

Michael Keaton, Emma Stone, Zach Galifianakis, Edward Norton, Naomi Watts gibi ünlü oyuncuları buluşturan film, bir zamanlar ikonik bir süper kahramanı canlandırmış ama artık gözden düşmüş bir aktörün Raymond Carver’ın hikâyesinden uyarlanan bir Broadway oyununda rol kapma ve eski günlerine dönme çabasını anlatıyor.

Starlık sistemini kıyasıya eleştirerek süper kahraman hikâyelerini ters yüz eden ve yönetmenin önceki filmlerinden çok farklı olarak kara komedi türünde çekilen film, ilk gösterimini Ağustos’ta Venedik Film Festivali’nde yapmıştı. Iñárritu’nun 4 yıl aradan sonra çektiği “Birdman”in Oscar adaylıklarında da adının sıkça geçeceği şimdiden konuşuluyor.

14. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, 12-22 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul’da, 26 Şubat-1 Mart 2015 tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek.