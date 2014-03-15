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Kültür-Sanat

Filmmor Kadın Filmleri Festivali 'şifacılar, cadılar ve direnişle' başladı

12. Filmmor Gezici Kadın Filmleri Festivali açılışında Gezi direnişi sırasında kadınları anlatan kısa bir film yayınlandı

15 Mart 2014 21:01

12 yıl önce kadınlar tarafından kadınlar için diye yola çıkan Filmmor Gezici Kadın Filmleri Festivali İstanbul Fransız Kültür Merkezi'ndeki açılışla başladı. Fransa Başkonsolosu Muriel Domenach'ın konuşma yaptığı gecede, Filmmor'dan Melek Özman geçtiğimiz yılı kadın gözüyle özetledi, erkek ve devlet şiddetine direnen kadınlara selam gönderdi. 14 Mart Tıp Bayramı'na denk gelen açılış gecesinde yüzyıllar önce cadı oldukları gerekçesiyle yakılan şifacı kadınları andı.

Festivalde filmleri gösterilecek yönetmenlerin ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşen açılış gecesinde sunumları oyuncu Tülin Özen ve oyuncu Zeynep Okan yaptı.

Melek Özman “Bugünün feministleri, o cadıların torunları olarak direnmeye devam ediyor” dedi. Konuşmasının ardından Gezi direnişi sırasında kadınları anlatan kısa bir film yayınlandı.

Filmmor'un ilk kez geçtiğimiz yıl verdiği Mor Kamera Umut Veren Kadın Sinemacı ödülü de gecede sahibini buldu. İki trans kadının hikayesini anlatan Ben, Sen, O adlı belgeseliyle yönetmen Zeynep Oral ödülün bu yılki sahibi oldu. Zeynep Oral bu ödülün kendisi için çok özel olduğunu söyledi ve sebebini şöyle açıkladı: “İki yıl önce Filmmor filmlerini izledim ve cesaretlendim; 'ben de yapabilirim' dedim ve şimdi burada yaptığım filmle ödül alıyorum”

Festivalde bu yıl ölümünün 20. yılında anılacak olan Bilge Olgaç'ın kendi sesinden Türkiye sinemasında kadın yönetmen olmayı anlattığı kısa bir videonun da gösterildiği gecede, festivalin açılış filmi olarak Pamela Varela'nın Fransız yapımı filmi Acı gösterildi.

Bu yılki teması Kendine Ait Bir Cüzdan olan festivalde 22 ülkeden 60 film gösterilecek.
Festival 15-23 Mart’ta İstanbul’da Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Modern ve Pera Müzesi’nde, İstanbul’un ardından 5-6 Nisan Mersin’de, 12-13 Nisan Adana’da, 19-20 Nisan Muğla-Bodrum’da olacak.

Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali ile ilgili bilgi için: http://filmmor.org

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