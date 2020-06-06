Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin programı açıklandı

18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 12 Haziran’da www.filmmor.org adresinde online başlıyor. Filmmor web sitesinden izlenebilecek festival, 22 Haziran’a kadar sürecek. Festival boyunca tüm gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek.

18. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl Hak Odaklı Sinema bölümünün yanında Kadınların Sineması, Bedenimiz Bizimdir, Cins-iyet-ler, Feminist Kadraj, Feminist Bellek ve Film-i Takip bölümlerinde onlarca ülkeden 38 film izleyiciyle buluşacak.

Hak odaklı sinema

Film programı yanında Ahu Öztürk, Çiğdem Mater, Gülen Güler, Melek Ulagay Taylan, Meltem Cumbul’un katılımıyla Hak Odaklı Sinema panelinde filmlerin söylemi ve yapımındaki haklar/haksızlıklar ve hak odaklılık tartışılacak.

Hak Odaklı Sinema Bölümü Filmleri:

“Direnen Kadınlar” Chieko Yamagami

“Fundamental: Aslolan Mücadele” Sharmeen Obaid-Chinoy

“Kız Kulesi” Susanna Lira

“Sofia” Meryem Benm’Barek

"Cadı Üçlemesi 13+" Ceylan Özgün Özçelik"

Kadınları sineması

Yeryüzünün dört bir yanından filmlerin buluştuğu Kadınların Sineması bölümünde yer alan “Cevher”, “Kendi Işığındaki Kadın”, “Fakir”, “Porselen”, “Delphine ve Carole”, “Duygular Dile Geldi” ile “Sana Dair Nefret Ettiğim Her Şeyi Seviyorum” filmleri izleyicilerle buluşacak. “Cevher” ve “Kendi Işığındaki Kadın”ın yönetmeni Sinai Sganzeria ile “Fakir” filminin yönetmeni Helena Ignez ile online söyleşi de festival web sitesinden yayınlanacak.

Kadınların Sineması bölümü filmleri:

“Arada Bir Yer” Selin Bonfil

“Beni Hâlâ Sevdiğini Söyle” Rui Ting Ji

“Cadı Üçlemesi 13+” Ceylan Özgün Özçelik

“Cevher” Sinai Sganzeria

“Da Capo” İpek Efe

“Delphine ve Carole” Callisto Mc Nulty

“Duygular Dile Geldi” Wen Li

“Dünyanın Sonuna Kadar” Florence Bouvy

“Fakir” Helena Ignez

“Günaydın!” Şehbal Şenyurt

“Hayatın Büyük Soruları” Ingrid Hübscher

“Kendi Işığındaki Kadın” Sinai Sganzerla

“Koyu Mavi” Sarah Gignac

“Masalcı” Fu Yang

“Oda” Latifa Saïd

“Oyun” Christine Jezior

“Reverie" Ilgın Hancıoğlu

“Sana Dair Nefret Ettiğim Her Şeyi Seviyorum” Nadine Keil

Bedenimiz bizimdir

Bedenimiz Bizimdir bölümünde, “Kâh tararım saçlarımı kâh savururum kime ne” diyen, normları ters yüz eden filmler var.

Bedenimiz Bizimdir bölümü Filmleri:

“Bedenimden Öte” Susanna Lira

“Flora” Chaerin Im

“Hokka Burunlu Kadınlar” Handan İpekçi

“Kırlangıçlar” Caroline Emery

“Singled Out” Mariona Guiu, Ariadna Relea

"Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi" (Céline Sciamma)

Cinsiyetler

Cinsiyetler bölümü, bu yıl da “Batsın ikili cinsiyet rejimi!” diyen filmleri ağırlıyor.

Cinsiyetler bölümü filmleri:

“Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi” Céline Sciamma

“At Çizerek Büyüyen Kızlar” Joanie Wind

“İtalya ve Bu Sular” Anja Franziska Plaschg, Loan Gavriel

“XY” Anna Karín Lárusdóttir

Feminist Bellek: Alice Guy-Blache

“Feminist Bellek bölümü bu yıl sinema tarihinin kurmaca film yapan ilk yönetmeni Alice Guy-Blaché’yi selamlıyor; Feminizmin Sonuçları” ve “Düşen Yapraklar” filmleri ile birlikte, erkek egemen film endüstrisindeki feminist inadı ve mirasını izleyiciyle buluşturan Alice Guy-Blaché’nin Anlatılmamış Hikâyesi var.

Feminist kadraj

Patriyarkayı kadraj dışında bırakırken, Feminist Kadraj bölümünde bu yıl Hollandalı görüntü yönetmeni-yönetmen Claire Pijman filmleri ve söyleşisi var.

Feminist Kadraj bölümü filmleri:

“Amsterdam Sinfonietta” Claire Pijman

“Babam Fotoğraf Çekiyor” Claire Pijman

“Sonra Umursarız” Claire Pijman

"Kraliçe Lear" (Pelin Esmer)

Film-i takip

Film-i Takip bölümünde, Pelin Esmer’in, 2005 yılında ilk oyunlarını çıkaran Arslanköylü kadınların 14 yıl sonraki oyunlarını izleyen “Kraliçe Lear” belgeseli var. Belgesel gösteriminden sonra Yerelde Kültür Sanat Üreten Kadınlar forumunda kadınların yerelde kültür sanat alanındaki üretimleri ve deneyimleri konuşulacak.

Atölye,panel,söyleşiler

Festival online film atölyesi Evde Kendi Filmini Yap ile başlayacak. Festival boyunca filmleri izleyiciyle buluşan yönetmenler, film ekipleri film gösterimlerinin ardından izleyicilerle söyleşi yapacak.

Filmmor’un, kadınların film endüstrisinin farklı alanlarındaki varlığını görünür kılmak ve tartışmak için üç yıl önce başlattığı paneller dizisinde, bu yıl söz Kameralı Kadınlar’da.

Festival 22 Haziran’da Altın Bamya Ödülleri’nin de açıklanacağı kapanış ile sona erecek.

Filmmor 18. yaşını, Mor Kamera Dayanışma Ödülü’nü festivalde yer alan tüm filmlerle paylaşarak, her filmin telif hakkını gözeterek ve festival boyunca tüm film ve etkinlikleri ücretsiz olarak izleyiciye ulaştırarak festivali var eden herkesle birlikte kutluyor, “Eşit hak, alan, ücret, telif lütuf değil, hediye değil; kadınların hakkı” diyor.