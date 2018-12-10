“Filmin yönetmeni Ali Koç, reji sorumlusu Comolli, baş aktör Cocu ve The End”

FotoMaç yazarı Erman Toroğlu, pazar akşamı Akhisarspor karşısında aldığı 3-0’lık mağlubiyetten sonra düşme potasına giren Fenerbahçe için “Filmin yönetmeni Ali Koç… Reji sorumlusu Comolli… Başaktör Cocu… Yardımcı rolde Koeman… The End… Filmin sonu…” yorumunda bulundu.

TIKLAYIN - Mehmet Demirkol: Bu Fenerbahçe değil Fenerbahçe Light…

Akhisar maçının ardından ligin bitmesi halinde Fenerbahçe’nin küme düşeceğini hatırlatan Toroğlu, “Filmin galası yapıldı, gösterime girdi, gişede çakıldı… Dün gece son perdeydi ve bitti! Şimdi yarın sabahtan itibaren yeni bir filmin çekimine başlanacak. Yönetmen aynı olacak, oynayanlar değişecek. Türkiye'de herkes merak ediyor. Bakalım ikinci film bize neler gösterecek” diye sordu.

"Duyuyorum ki babası sevgili Rahmi Koç'un bile telefonlarına dönmezmiş"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un babası Rahmi Koç’un dahil kimsenin telefonlarını da açmadığını iddia eden Toroğlu, “Ali Koç çok iddialı geldi. İyi, tamam da kendi kulübündeki tecrübeli insanları bile dinlemedi. Telefon açanların telefonlarına bile dönmedi. Ama duyuyorum ki babası sevgili Rahmi Koç'un bile telefonlarına dönmezmiş. İyi güzel de sen telefonlara dönmezsen işte dün akşam olduğu gibi adamı böyle maç bitmeden geriye dönüş için Havalimanı'na döndürürler!

*Toroğlu’nun FotoMaç’ta yayımlanan bugünkü (10 Aralık) köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.