Mehmet Demirkol: Bu Fenerbahçe değil Fenerbahçe Light…

Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, pazar akşamı Akhisarspor karşısında aldığı 3-0’lık mağlubiyetten sonra düşme potasına giren Fenerbahçe’de Ali Koç’u başkan seçenlerin teknik direktör olarak Ersun Yanal’ı istediğini belirterek “Çözüm olacağını düşünmüyorum ancak…” yorumunda bulundu.
Sarı lacivertli ekibin seyircisi dışında kimseyi korkutmadığını belirten Demirkol, “Bu Fenerbahçe değil Fenerbahçe Light…” dedi.
*Demirkol’un Fanatik gazetesinde yayımlanan bugünkü (10 Aralık) köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.