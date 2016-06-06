Filmi izlemeye Warcraft kostümüyle geldi!

Edirneli müzisyen Saygın Tekergölü, vizyona giren "Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması" filmini baş karakterlerden "Sir Anduin Lothar"ın kostümünü giyerek izledi.

Sabah’ın haberine göre kentteki bir alışveriş merkezinin içinde yer alan sinema salonunda Tekergölü, kostümüyle dikkat çekti. Tekergölü, karakterin filmde taşıdığı kılıcı ve zırhlı kostümüyle bilgisayar oyunundan uyarlanan filmi ilgiyle izledi.

Tekergölü, yaptığı açıklamada, bilgisayar oyununa olan tutkusundan dolayı kostüm hazırlattığını söyledi.

Hayranı olduğu oyunun filmini doğum gününde izlediği için mutluluk duyduğunu anlatan Tekergölü, "Filmi izlemek için kılıcımı kapıp arkadaşlarımla sinemaya geldim. Üzerimdeki kıyafeti kendim yaptım. Çeşitli malzemeleri kesip biçerek, boyayarak, şekil vererek tasarladım bu kostümü. Kumaşından, üstümdeki zırha kadar tamamen kendi işçiliğimdir. Kıyafetin yaklaşık maliyeti 100 lira civarında oldu. Kostüm ucuz olmasına karşın paslanmaz çelik olan kılıcım en pahalı kısmı. Kılıcı bin 600 liraya aldım. Warcraft'ı çok seviyorum"dedi.