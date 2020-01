Filmekimi süpriz seanslarla devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından organize edilen Filmekimi film festivali uluslararası arenadan bir çok filmi sinemseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Sinemaseverlerden büyük ilgi gören ve yoğun talep üzerine eklenen seanslarıyla 27 Eylül Cuma sabahı başlayan 12. Filmekimi’nin İstanbul gösterimleri bu hafta sonu sona eriyor.

Filmekiminde yeni duyurulan süpriz gösterimlerin bir kısmı şöyle:

Steven Knight’in, prömiyerini Eylül ayında düzenlenen Venedik Film Festivali’nde yapan ve festivalde büyük beğeni toplayan Locke, 2 Ekim Çarşamba 19.00 ve 3 Ekim Perşembe 11.00’da Atlas, 6 Ekim Pazar 21.30’da Nişantaşı Citylife City’s sinemasında Filmekimi’nin sürpriz filmi olarak izleyicilerle buluşacak.

Heinrich von Kleist’in aynı adlı ünlü romanının, Arnaud des Pallières’in yönettiği, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan uyarlaması Michael Kohlhaas / Adalet İçin, 1 Ekim Salı 19.00’da Nişantaşı Citylife City’s, 2 Ekim Çarşamba 11.00 ve 6 Ekim Pazar 13.30’da Beyoğlu sinemasında gösterilecek.

Michael Winterbottom’un, ilk gösterimini Sundance’de yapan ve ardından Berlin Film Festivali’nde gösterilen son filmi The Look of Love / Ateşli Bakışlar, 4 Ekim Cuma 13.30’da Atlas sinemasında gösterilecek.

Romanya’nın önde gelen “Yeni Dalga” yönetmenlerinden Corneliu Porumboiu’nun üçüncü uzun metrajı When Evening Falls on Bucharest or Metabolism / Bükreş'e Gece Çöktüğünde ya da Metabolizma, 2 Ekim Çarşamba 13.30’da Beyoğlu, 5 Ekim Cumartesi 13.30’da Atlas sinemasında gösterilecek.

Filmekimi’nde İstanbul dışındaki gösterimler devam ediyor

Filmekimi usta yönetmenlerin çoğu ödüllü, son yapıtlarını Türkiye’nin farklı kentlerindeki sinemaseverlerle de buluşturmaya devam ediyor. Geçen haftasonu Bursa’da izleyicileriyle buluşan Filmekimi, 4 Ekim Cuma, 5 Ekim Cumartesi ve 6 Ekim Pazar günlerinde İzmir Karaca Sineması’nda olacak.

Filmekimi gösterimleri 11-13 Ekim tarihlerinde Ankara’da Büyülü Fener Kızılay ve Trabzon’da Atapark Avşar, 25-27 Ekim tarihlerindeyse Diyarbakır Ninova Prestige ve Gaziantep Sinepark Nakıp Ali sinemalarında devam edecek.