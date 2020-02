Filmekimi İzmir'de sinemaseverlerle buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl \"Birlikte Güzel\" işbirliğiyle gerçekleştirilen Filmekimi, 18-23 Ekim tarihlerinde İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Dünya festivallerinde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş ve merakla beklenen yeni yapımları izleyicilerle buluşturan Filmekimi, bu yıl İzmirli sinemaseverlere 25 filmlik zengin bir program sunacak. 17. Filmekimi, 18-23 Ekim tarihlerinde İzmir’de Cinemaximum Konak Pier’de izleyicilere sinema şöleni yaşatacak.

FİLMEKİMİ’NDEN OSCAR ADAYLARI VE ÖDÜLLÜ FİLMLER

Filmekimi programı bu yıl da saygın festivallerde ödüller almış filmleri izleyiciyle buluşturacak. Efsane yönetmen Jean-Luc Godard’ın dünya prömiyerini yaptığı Cannes’da ilk kez verilen Özel Altın Palmiye’yi kazanan yeni filmi İmgeler ve Sözcükler / The Image Book, kalıpları kırarak her filminde sürprizlerle izleyicinin karşısına çıkan Jia Zhang-ke’nin Çin’in dönüşümünü gangster dünyasında geçen bir aşk trajedisi yoluyla anlattığı filmi Kül En Saf Beyazdır / Ash is Purest White, Berlin Film Festivali’nden En İyi Senaryo ödülüyle dönen, Alonso Ruizpalacios’un yönettiği, Gael García Bernal’ın rol aldığı Müze / Museo, bu yıl Cannes’dan en iyi ilk filme verilen Altın Kamera dahil üç ödülle ayrılan ve Belçika’nın Oscar adayı Lukas Dhont imzalı Kız / Girl İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor.

Juliette Binoche ile Guillaume Canet’yi oyuncu kadrosunda barındıran ve Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan Çifte Hayatlar / Non-Fiction, bol ödüllü El Clan’ın yönetmeni Pablo Trapero’nun Venedik Film Festivali’nde ilk gösterimini yapan filmi Sükunet / La Quietud, Kiril Serebrennikov’un Cannes’da ana yarışmada yer alan, 1980’lerde Sovyetler Birliği’nde rock kültürünün doğuşunu gözlemlediği son filmi Yaz / The Summer, Cannes’da Altın Palmiye için yarışan, Vincent Lindon’un sözünü sakınmayan bir işçi sözcüsünü olağanüstü bir yetkinlikle canlandırdığı Savaşta / At War, İran sinemasının en yetkin isimlerinden Jafar Panahi’nin Cannes’da dünya prömiyerini yapan ve sosyal medyanın İran’daki popülerliğinden yola çıkan son filmi Üç Hayat / 3 Faces\'ın aralarında olduğu birçok film de gösterilecek.