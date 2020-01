Filmekimi bu Cuma başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 12. kez düzenlenen Filmekimi'nde usta yönetmenlerin son yapıtlarının aralarında bulunduğu çoğu ödüllü 40'a yakın filmi izleyicilerin karşısına çıkaracak.

Zengin programıyla Filmekimi, İstanbul'da 10 gün boyunca Atlas, Beyoğlu ve Nişantaşı Citylife (City's) olmak üzere 3 sinemada sinefillerle buluşacak.

Broşürde yer almayan sürpriz

12. Filmekimi, izleyicileri, broşürde yer almayan, sürpriz bir filmle buluşturacak. Steven Knight'in, Eylül ayında düzenlenen Venedik Film Festivali'nin en parlak filmlerinden biri olarak gösterilen filmi Locke, 12. Filmekimi programında yer alacak.

2 Ekim Çarşamba 19.00 ve 3 Ekim Perşembe 11.00 seanslarında Atlas'ta, 6 Ekim Pazar 21.30 seansında ise City's sinemasında izleyicilerle buluşacak.

3D filmler için salonlar değiştirildi

Filmekimi programında bir seansta mekan değişikliği de yapılacak. Broşürde 28 Eylül 13.30 seansında Beyoğlu sinemasında gösterileceği duyurulan 3X3D filmi teknik nedenlerden ötürü izleyicilerle City's sinemasının 3 numaralı salonunda buluşacak.

Beyoğlu sinemasında 13.30 seansında ise Blue Is The Warmest Colour / Mavi En Sıcak Renktir filmi gösterilecek. Aynı sinemada 16.00 seansında yer alan Metro Manila filmi, Mavi En Sıcak Renktir'in süresi nedeniyle 16.00'da değil, 16.45'te başlatılacak.

Filmekimi programında 28 Eylül 13.30 seansında City's sinemasında yer alan The Broken Circle Breakdown / Kırık Çember filmi ise programda duyurulduğu gibi, City's sinemasının 7 numaralı salonunda gösterilecek.

Ek seanslara dikkat

12. Filmekimi'nde sinemaseverlerin biletlerin satışa çıktığı ilk gün büyük ilgi gösterdiği 9 filme, ek seans konuldu.

The Past / Geçmiş, Gloria, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Only Lovers Left Alive / Sadece Aşıklar Hayatta Kalır, Like Father Like Son / Benim Babam, Benim Oğlum, Fruitvale Station / Son Durak, Moebius / Kim Ki-Duk'tan Moebius, Blue Is The Warmest Colour / Mavi En Sıcak Renktir ve Young and Beautiful / Genç ve Güzel filmlerinin 27 Eylül Cuma günü Atlas ve City's sinemalarında düzenlenecek ek seansları şöyle:

Atlas Sineması

11.00 The Past / Geçmiş, Asghar Farhadi

13.30 Sen Aydınlatırsın Geceyi, Onur Ünlü

16.00 Only Lovers Left Alive / Sadece Aşıklar Hayatta Kalır, Jim Jarmusch

19.00 Like Father Like Son / Benim Babam, Benim Oğlum, Hirokazu Kore-eda

21.30 Blue Is The Warmest Colour / Mavi En Sıcak Renktir, Abdellatif Kechiche

City's Sineması

11.00 Gloria

13.30 Only Lovers Left Alive / Sadece Aşıklar Hayatta Kalır, Jim Jarmusch

16.00 Fruitvale Station / Son Durak, Ryan Coogler

19.00 Moebius / Kim Ki-Duk'tan Moebius, Kim Ki-duk

21.30 Young and Beautiful / Genç ve Güzel, François Ozon

Filmekimi biletleri Atlas ve Beyoğlu sinemaları gişelerinden ve Biletix'ten satın alınabilir. Filmekimi'nde hafta içi gündüz seansları 5 TL, hafta içi 19.00 ve 21. 30 seansları ile tüm hafta sonu seanslar 15 TL (tam) ve 10 TL (indirimli).

12. Filmekimi'nin sponsoru Vodafone FreeZone, sinema kampanyasını Filmekimi'nde de sürdürecek. Vodafone FreeZone'lu sinemaseverler, Filmekimi'nde bir bilet aldıklarında aynı seans için bir bilet de hediye kazanacak.

Kampanyalı bilet satışları 21 Eylül Cumartesi gününden itibaren ana gişelere ek olarak biletix.com adresi üzerinden yapılacak.

Seans öncesi gişelerde teslim alınmayan davetiyeler satışa sunuluyor. Görmek isteyip de bilet bulamadığınız filmler için, gösterimlerden önce sinema salonlarına uğramanızda fayda var.

Filmekimi programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için: filmekimi.iksv.org