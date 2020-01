Filmekimi binlerce sinemaseveri bir araya getirecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen sinema etkinliği Filmekimi, 29 Eylül Cuma günü İstanbul\'da başlayacak.

Dünya festivallerinde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla dikkati çeken 16. Filmekimi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl Vodafone Red sponsorluğunda İstanbul’da 29 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İstanbul dışı gösterimlerine 2011’de başlayan Filmekimi, bu yıl da Türkiye’nin farklı kentlerindeki sinemaseverlere yılın en iyi ve en güncel filmlerini sunmaya devam edecek. İstanbul’un ardından 27-29 Ekim tarihlerinde ilk kez Bodrum’a da uğrayacak olan Filmekimi gösterimleri, 6-8 Ekim’de Edirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 Ekim’de Ankara, 20-22 Ekim’de Diyarbakır ve 20-24 Ekim’de İzmir olmak üzere 7 farklı şehirde gerçekleştirilecek.

PRÖMİYERLER YAPILACAK

16. Filmekimi programında, günümüz Fransız sinemasının en büyük dehalarından Bruno Dumont’un Jeanne d’Arc’ın çocukluk ve gençlik dönemini müzikal formunda anlattığı filmi Jeanette’ten, Cannes’da Lynne Ramsey’ye En İyi Senaryo ödülünü getiren You Were Never Really Here’a, yine Cannes’dan dört ödülle dönen Robin Campillo’nun yönettiği Kalp Atışı Dakikada 120’den, rapçi bir kızı anlatan Patti Cake$’e kadar merakla beklenen birçok film yer alıyor. Ayrıca, Onur Ünlü\'nün son filmi Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok İstanbul prömiyerini, 2015’te ilk uzun metrajlı filmi Baskın ile sinemaseverleri korkutan Can Evrenol’un yeni filmi Housewife ise Türkiye prömiyerini Filmekimi’nde yapacak.

AFİŞLERİYLE DE DİKKATİ ÇEKİYOR

Filmekimi bu yıl 51 filmlik zengin programının yanı sıra, afişleriyle de dikkati çekiyor. TBWA tarafından hazırlanan kampanya ve afişlerde bu yıl “Film Ekimde başlar” temasıyla ekim ayı ve sinema ilişkisini eğlenceli bir dille anlatıyor.

KONSERLER SALON İKSV’DE

Filmekimi bu yıl iki farklı partiyle sinema ve müzik aşkını bir arada yaşamak isteyenleri bir araya getirecek. İlki 2 Ekim’de Salon İKSV’de gerçekleşecek konserde Fransız breakcore dehası, prodüktör Gautier Serre’in projesi Igorrr sahne alacak. Günümüz Fransız sinemasının en büyük dehalarından Bruno Dumont’un Jeanne d’Arc’ın çocukluk ve gençlik dönemini müzikal formunda anlattığı filmi Jeanette’in filmin müziklerini de yapan Igorrr, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Filmekimi’nin 8 Ekim’de yine Salon İKSV’de yapılacak kapanış konserinde ise rembetikodan klezmere, cazdan fusiona uzanan bir yelpazeyi kat eden Cümbüş Cemaat sahneyi devralacak. Akordeon, keman, klarinet, davullar, darbukalar, gitarların bir araya geldiği, genişçe Balkan müziği olarak tarif edilebilen tarzıyla Cümbüş Cemaat, Tony Gatlif’in son filmi Djam’de Melik Şah ile birlikte yer aldı. Film için Tony Gatlif’in yeni sözler yazdığı geleneksel rembetiko parçalarını birlikte seslendirdiler ve filmin 70. Cannes Film Festivali’ndeki prömiyeri öncesinde bir de konser verdiler. Cümbüş Cemaat, Djam ile aynı günde Filmekimi izleyicisi için Melik Şah’ın da katılımıyla sahneye çıkacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL 90 BİN SİNEMASEVERLE BULUŞTU

İlk kez düzenlendiği 2002 yılından bu yana İstanbullu sinemaseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği Filmekimi, geçtiğimiz yıl İstanbul dahil 6 şehirde toplam 90 bine yakın sinemaseverle buluştu. 51 filmlik programıyla Filmekimi’ne bu yıl da yoğun ilgi gösterilirken, yoğun istek üzerine 10 ek seans daha koyulduğu açıklandı.

(FOTOĞRAF)