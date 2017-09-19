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Kültür-Sanat

Filmekimi biletleri 23 Eylül'de satışa çıkıyor

"filmekimdebaşlar" sloganıyla 10 günde 51 film gösterimi yapılacak

19 Eylül 2017 14:44

Filmekimi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl Vodafone Red sponsorluğunda 29 Eylül-8 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Yedi farklı şehirde sinemaseverlerle bulaşacak 16. Filmekimi biletleri 23 Eylül Cumartesi günü satışa çıkıyor.

Filmekimi,  İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla birlikte İstanbul dışında da Ekim ayı boyunca gösterimlerine devam edecek. İstanbul dışı gösterimlerine 2011’de başlayan Filmekimi, bu yıl Edirne, Eskişehir, Ankara, Diyarbakır, İzmir ve ilk kez Bodrum’a uğrayacak.

TIKLAYIN- 'Filmekimi' başlıyor: 10 günde 51 film gösterimi

İstanbul’un ardından bu yıl 27-29 Ekim tarihlerinde ilk kez Bodrum’a da uğrayacak olan Filmekimi gösterimleri 6-8 Ekim’de Edirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 Ekim’de Ankara, 20-22 Ekim’de Diyarbakır ve 20-24 Ekim’de İzmir olmak üzere 7 farklı şehirde gerçekleştirilecek.

Sinemaseverler Edirne’de Cinemarine Sinemaları Margi Outlet, Eskişehir’de Cinemaximum Espark, Ankara’da Büyülü Fener Kızılay, Diyarbakır’da Cinemaximum Ceylan Karavil, İzmir’de Cinemaximum Mavibahçe ve Bodrum’da Cinemaximum Midtown’da Filmekimi filmlerini izleyebilecek.

Biletler, 23 Eylülde bu gişelerden satışa çıkacak

Sinemaseverlerin merakla beklediği Filmekimi’nin biletleri İstanbul’da, 23 Eylül Cumartesi 10.30’da Beyoğlu Atlas, Kadıköy Rexx sinemalarına açılacak gişelerden ve Biletix satış kanalları üzerinden satışa sunulacak. Diğer şehirlerde bilet satışları ise 23 Eylül’den itibaren Biletix satış kanalları üzerinden ve etkinlik tarihinden bir gün önce sinema gişelerinden yapılacak. Filmekimi biletleri tüm satış kanallarında hizmet bedeli eklenmeden satışa sunulacak.

Filmekimi konserleri Salon’da

Filmekimi bu yıl iki farklı partiyle sinema ve müzik aşkını bir arada yaşamak isteyenleri birleştiriyor. İlki 2 Ekim’de Salon İKSV’de gerçekleşecek konserde, Fransız breakcore dehası, prodüktör Gautier Serre’in ne müzikal ne mental sınır tanıyan projesi Igorrr metal ve türevlerine tutkuyla bağlı olanları aynı çatı altında toplayacak.

JenetteGünümüz Fransız sinemasının en büyük dehalarından Bruno Dumont’un Jeanne d’Arc’ın çocukluk ve gençlik dönemini müzikal formunda anlattığı filmi Jeanette’in filmin müziklerini de yapan Igorrr, yüksek sesli bir gecenin yıldızı.

Filmekimi’nin 8 Ekim’de yine Salon İKSV’de yapılacak kapanış konserinin detayları ise çok yakında açıklanacak.

 

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