'Filmekimi' başlıyor: 10 günde 51 film gösterimi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Filmekimi’nin 16’ncısı 29 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Bu yıl 10 günde 51 filmin gösterimi yapılacak etkinliğin biletlerinin satışı 23 Eylül’de başlayacak.

Filmekimi kapsamında gösterilecek filmler arasında Rusyalı yönetmen Andrey Zvyagintsev’in Cannes’dan Jüri Özel Ödülü ile dönen filmi “Loveless”, Şilili yönetmen Sebastian Lelio’nun trans bir kadının iç dünyasını anlattığı filmi “A Fantastic Woman”, sinemanın büyücüsü olarak anılan Guillermo Del Toro’nun Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan ödüllü filmi “The Shape Of Water”, son filmi “Amour”un üzerinden geçen beş yılın ardından dönen Fransalı yönetmen Micheal Haneke’nin filmi “Happy End”, kurgusu ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri çeken, Lynne Ramsey’in yönetmenliğini yaptığı “You Were Never Really Here” adlı film de var.

50 film gösteriminin yapılacağı 10 günlük festivalde bir de sürpriz film olacak.

“Mother!”

Black Swan (Siyah Kuğu), Noah’s Ark (Nuh’un Gemisi) gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Darren Oronofsky’nin filmi “Mother” festivalde gösterilecek filmler arasında yer alıyor.

Film, kocasıyla sakin bir hayat süren kadının, yanlarına yaşlı bir çiftin yerleşmesiyle başlayan huzursuzluğunu anlatıyor. Korku-gerilim türünde olan bu film, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde eleştirmenleri ve sinemaseverleri ikiye bölerek bir yandan alkış aldı, bir yandan yuhalandı.

Zama

La mujer sin cabeza (Başsız Kadın) filmiyle tanıdığımız Lucrecia Martel, yapımcılığını Pedro Almadovar’ın üstlendiği ve uzun yıllardır beklenen filmi Zama’da Arjantin tarihine farklı bir yerden bakıyor.

Film Antonio di Benedetto’nun 1956 tarihli aynı adlı varoluşçu romanından uyarlama.

Thelma

Oslo, 31 Ağustos filminin yönetmeni Joachim Trier, Thelma’da aşık olunca doğaüstü güçlere kavuşan bir genç kızın hikayesiyle gerçeklikten bir nebze uzaklaşıyor.

Psikolojik gerilim türünde değerlendirilen film, Norveç’in Oscar adayı.

Mekanlar ve Yüzler

“Faces Places”, Fransız Yeni Dalgası’nın ustalarından Agnès Varda ile Fransız sokak sanatçısı ve fotoğrafçı JR’ın ortak proje filmi.

Film iki sanatçının sanat, yaş almak, paylaşmak ve gezmek hakkında yarattıkları sanat yolculuğunun belgeseli.

Kalp Atışı Dakikada 120

1990’ların başında AIDS’e karşı farkındalık yaratmaya çalışan aktivist örgütün hikayesini anlatan filmin yönetmen koltuğunda Act-Up Paris’te bizzat görev almış Robin Campillo oturuyor.

Cannes ana yarışma jürisinin başındaki Pedro Almodovar, basın toplantısında duygusal yoğunluğu yüksek bu dram filminden bahsederken ağladı. Film Cannes’da Jüri Büyük Ödülü’nü aldı.

Festivaldeki diğer filmler

Filmekimi süresince gösterilecek filmler şöyle:

Beni Adınla Çağır / Luca Guadagnino, BORG/McENROE / Janus Metz, Çavdar Tarlasındaki Asi / Danny Strong, Deniz Kıyısındaki Ev / Robert Guédiguian, Derin Sular / Wim Wenders, Djam / Tony Gatlif, Ertesi Gün / Hong Sang-Soo, Ezeli Rekabet / Valerie Faris ve Jonathan Dayton, Fortunata / Sergio Castellitto, Foxtrot / Samuel Maoz, Gemini / Aaron Katz, Günübirlik Sevgili / Philippe Garrel, Hakaret / Ziad Doueiri, Housewife / Can Evrenol, İçimdeki Güneş / Claire Denis, İngiltere Benim / Mark Gill, Jeannatte / Bruno Dumont, Jüpiter’in Uydusu / Kornél Mundruczó, Kardaki İzler / Taylor Sheridan, Kare / Ruben Östlund, Kutsal Geyiğin Ölümü / Yorgos Lanthimos, Lucky / John Carroll Lynch, Nico, 1988 / Susanna Nicchiarelli, Parampatrça / Fatih Akın, PATTI CAKE$ / Geremy Jasper, Redeubtable / Michel Hazanavicius, Rodin / Jacques Doillon, Sadakat / Michaël R. Roskam, Son Cinayet / Hirokazu Kore-Eda, Son Tatil / Paolo Virzi, Soygun / Benny Safdie & Josh Safdie, Tehran Taboo / Ali Soozandeh, The Beguiled / Sofia Coppola, The Party / Sally Potter, Üç Billboard Ebbing Çıkışı , Missouri / Martin McDonagh, Uysal Bir Ruh / Sergei Loznitsa, Velayet / Xavier Legrand, Victoria ve Abdul / Stephen Frears, Yalnız Kalpler / Cecilia Atán ve Valeria Pivato, Zirve / Santiago Mitre.

Gösterimler

Filmekimi gösterimleri Beyoğlu, Atlas, Rexx ve Nişantaşı City’s Cinemaximum’da yapılacak.

Festivalin biletleri 23 Eylül’de satışa çıkacak.

Filmekimi’ne dair daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz