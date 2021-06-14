Film yapım şirketinden açıklama: Bergen'den geriye kalan boşlukla yüzleşmek için Bergen'i asla yalnız bırakmayacağız

Senaryosu, roman ve öyküleri çok sayıda dile çevrilen Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt tarafından yazılan Bergen hakkında çekilecek filmin yapımcılığını üstlenen, Mine Şengöz tarafından kurulan Orchestra Content Instagram hesabından yapılan açıklamada "Bergen'in hikâyesi kendi öz gücünü inatla savunan, şarkı söylerken dünyayı fetheden eşsiz bir kahramanın da hikâyesidir. Onun dipdiri ve güçlü varlığını aramıza geri çağırıyoruz. Tekrar canlanıp hayat dolu bakışlarını üstümüze dikmesi için" denildi.

Bergen'in ailesi adına yapılan açıklamada ise "Faile mikrofon tutan, onunla konuşan, yayımlayan, failin mesnetsiz iddialarına müdahil olan herkes, kardeşimizin hatırasına yapılan şiddetin bir parçası değil mi?" diye soruldu.

"Bu dünya Bergen'siz olmaz"

Orchestra Content tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bu dünya Bergen'siz olmaz.

Biz Bergen'i hiç unutmadık. Ama onu ne sadece 'acıların kadını' olarak anımsıyoruz ne de korkunç bir cinayetin kurbanı olarak.

Bergen ve Bergen gibi nice özel kadının iç sesini, yaşam gücünü, kudretini bastırmaya çalışan faillere ve faillere hizmet eden zihniyete inat, Bergen'in yanında olacağız.

Bergen'in hikâyesi kendi öz gücünü inatla savunan, şarkı söylerken dünyayı fetheden eşsiz bir kahramanın da hikâyesidir. Onun dipdiri ve güçlü varlığını aramıza geri çağırıyoruz. Tekrar canlanıp hayat dolu bakışlarını üstümüze dikmesi için.

Bergen'den geriye kalan boşlukla yüzleşmek için Bergen'i asla yalnız bırakmayacağız."

"Faile mikrofon tutan kardeşimizin hatırasına yapılan şiddetin bir parçası değil mi?"

Bergen'in ailesi adına yapılan açıklamada ise "Faile mikrofon tutan, onunla konuşan, yayımlayan, failin mesnetsiz iddialarına müdahil olan herkes, kardeşimizin hatırasına yapılan şiddetin bir parçası değil mi?" diye soruldu.

Aile tarafından yapılan açıklama şöyle:

"30 sene önce öldürülen kardeşimiz, bugün hâlâ katili tarafından yapılan mesnetsiz açıklamalarla şiddete uğramakta. Bunca acı insanlara ilgi çekici geliyor olabilir. Ama bu ailemizin büyük yarası. Acımız hiç geçmiyor.

Faile mikrofon tutan, onunla konuşan, yayımlayan, failin mesnetsiz iddialarına müdahil olan herkes, kardeşimizin hatırasına yapılan şiddetin bir parçası değil mi?

Film yapılmasına ancak şimdi izin verme sebebimiz yapımcının yaralarımızı kanatmayacağına dair verdiği söz ve gencecik yaşta hayatı elinden alınmış kardeşimizin hikâyesine yaklaşımıdır.

Belginimiz öldü, onun bir daha öldürülmesini istemiyoruz. Biz onu hatıralarda yaşatmak istiyoruz."