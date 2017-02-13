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Bilim / Teknoloji

Film ve diziler için altyazı aramak tarih oluyor

Sinemaseverler için adeta bir işkenceye dönen yabancı film veya dizi için altyazı bulmak yeni bir uygulama sayesinde tarih olabilir

13 Şubat 2017 21:08

İnternetten yabancı film veya dizi izleyenlerin en büyük sorunu kuşkusuz izleyecekleri içeriğin Türkçe altyazısını kolayca bulamamak. Pek çok kullanıcının ortak sorunu kısa süre içinde tarih olabilir.  Zira Hollandalı geliştirici Giel Cobben tarafından hayata geçirilen 'Caption' isimli uygulama tam da bu soruna çare bulacağı iddiasında. Şuan için sadece macOS platformunda kullanılabilen uygulamanın kullanımı ise oldukça kolay. 

NTV’de yer alan habere göre, uygulama üzerinden istediğiniz dizi veya filmin adını arattıktan sonra bulunan altyazıyı sürükle bırak yöntemiyle bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz. Söz konusu uygulamanın ilerleyen günlerde Windows ve Linux için de kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

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