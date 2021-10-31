Film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin konuştu: O benim arkadaşımdı

“Rust” filminin çekiminde dolu olduğunu bilmediği silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan oyuncu Alec Baldwin konuştu. Baldwin, “O benim arkadaşımdı” dedi.

Eşiyle yemek yerken fotoğraflandığı Vermont’da Backgrid isimli magazin sitesine konuşan Alec Baldwin, “Film setlerinde zaman zaman kazalar olur ancak böylesi olmaz. Bu trilyonda bir yaşanabilecek bir durumdu” dedi.

Baldwin’in eşi Hilaria, eşinin magazincilere konuşmasını durdurmaya çalışırken Alec Baldwin, kendisini takip etmeyi bırakmaları için konuştuğunu söyledi.

Alec Baldwin “Bir kadın öldü. Benim arkadaşımdı. Çekimler için Santa Fe’ye gittiğimde onunla yemeğe çıkmıştık” dedi.

Setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada set güvenliğinin olmamasının nedeni olarak yapımcıları işaret etmişti.