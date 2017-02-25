Film sektöründen Trump politikalarına karşı mesaj

''Yabancı dilde en iyi film'' dalında Oscar'a aday gösterilen beş filmin yönetmenleri ABD ve diğer ülkelerdeki ‘'fanatizm atmosferi ve milliyetçiliği'' kınadıklarını belirten bir metin yayınlayarak Akademi Ödülleri'ni birlik ve ifade özgürlüğü temalarına adayacaklarını açıkladılar.

İran, İsveç, Almanya, Danimarka ve Avustralyalı yönetmenler ABD ve diğer ülkelerdeki ‘'fanatizm atmosferi ve milliyetçiliği'' kınadıklarını belirterek Akademi Ödülleri'ni birlik ve ifade özgürlüğü temalarına adayacaklarını belirttiler.

''Toni Erdmann'' filmiyle Oscar'a aday olan Alman yönetmen Maren Ade, ‘'Bu girişimin uluslararası birlik ve sanat özgürlüğü için bir sembol olmasını istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Foster: Şimdi aktif olma zamanı

Öte yandan Hollywood'ın en büyük oyunculuk ajanslarından biri olan United Talent Agency tarafından yüzlerce kişinin katılımıyla bir protesto eylemi düzenlendi.

Ünlü oyuncular Jodie Foster ve Michael J. Fox da Beverly Hills'te düzenlenen ve basın özgürlüğünün yanı sıra, göçmen ve azınlıkların haklarının odak noktasını oluşturduğu protesto eylemine katılan isimler arasındaydı.

Oscar Ödüllü oyuncu Jodie Foster eylemde yaptığı konuşmada, ‘'Bugüne kadar popülerliğini aktivizm için kullanmaktan kaçındığını, ancak bu yıl durumun farklı olduğunu'' ifade etti. Foster, ‘'Şimdi kendini gösterme zamanı. Bu, tarihte görülmemiş bir zaman. Şimdi, aktif olma zamanı. Çok çok uzun zaman önce aramızdan ayrılan Frederick Douglass'ın ifade ettiği gibi, ‘'her zaman aydınlanma için iyi bir zamandır'' diye konuştu.

Oscar partisi yerine mültecilere bağış kararı

Eyleme Tahran'dan görüntülü olarak bağlanarak destek veren İranlı yönetmen Asghar Farhadi, ABD Başkanı Trump'ın yedi müslüman ülkenin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme girişimine tepki olarak ödül gecesine katılmayacağını açıkladı. Farhadi'nin Oscar'a aday gösterilen filmi ‘'The Salesman''in başrol oyuncusu Taraneh Alidoosti'nin de yine aynı nedenle Los Angeles'a gelmeyeceği öğrenildi.

Angelina Jolie ve Harrison Ford gibi yıldızları temsil eden United Talent Agency, geleneksel Oscar partisinin de bu yıl gerçekleştirilmeyeceğini, paritye harcanacak bütçenin mülteci ve sivil haklar örgütlerine bağışlanacağını açıkladı.

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dpa/AP/SÖ,GA