Film izlerken cips çıtırtısı duyunca otomatik altyazı gösteren eklenti geliştirildi

Film, dizi veya internetten video izlerken atıştırmalık olarak cips tercih edenleri rahatlatacak bir uygulama geliştirildi. Ünlü cips markası Lay's ve Vietnam merkezli "Happiness Saigon" arasında yapılan ortaklıkla cipsi ağzınıza attığınız anda izlediğiniz videoda otomatik olarak bir altyazı çıkmasını sağlayacak Google Chrome eklentisi geliştirdi.

"Crispy Subtitles from Lay's" isimli bu eklenti geliştirildi ve geçtiğimiz günlerde Happiness Saigon tarafından paylaşılan videoyla birlikte gösterildi. Eklenti, YouTube'da bir film, dizi veya video izlerken cipsi ağzınıza attığınız anı otomatik olarak algılıyor ve tam o anda size videoda seçili olan altyazıyı gösteriyor.

Crispy Subtitles eklentisini geliştiren ekip, dünyanın her yerinden insanların cips yerken çıkardıkları sesleri topladı. Elde edilen seslerin toplam uzunluğu 178 saatti. Yani ellerinde epey fazla sayıda insanın cips yerken çıkardığı ses bulunuyordu. Kaydedilen bu sesler, eklentide bulunan yapay zekâ tarafından sizin cips yediğinizi anlamak kullanılıyor.

Video izlerken bir şeyi kaçırmamanızı vadeden eklentiyi indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. 3 Mart'ta yayınlanan eklenti, henüz hiçbir güncelleme almadı.